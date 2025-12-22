شهردار منطقه ۱۸ گفت: با رویکرد تأمین رفاه حال شهروندان و ترویج فرهنگ استفاده از وسائط نقلیه عمومی برای انجام سفرهای درون شهری ، زیر ساختهای ۸ خط فیدر از ناوگان حمل و نقلی اورهال و بازنگری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه ۱۸، رضا محمدی با اشاره به این نکته که نوسازی ناوگان حمل ونقل عمومی یکی از مطالبات دیرینه شهروندان بوده و در این دوره مدیریت شهری ، بخش اعظمی از آن با پیگیری مجددانه در معاونت حمل ونقل وترافیک محقق شده ، اظهار داشت : از مجموع تعداد ۱۱ خط فعال اتوبوسرانی در این بخش از پایتخت ، تعداد ۸ خط در این دوره با تزریق ۸۷ دستگاه خودرو جدید نوسازی و تحول شگرفی در ناوگان حمل ونقلی ایجاد گردید. 

وی ادامه داد : خط اتوبوس های تندرو نیز از پایانه آزادگان در محور بزرگراهی آیت الله سعیدی به مقصد دانشگاه علوم تحقیقات دانشگاه آزاد بطور روزانه با افزایش تعداد ۱۳ دستگاه خودرو جدید در حال حاضر با ظرفیت روزانه  ۱۰۵ دستگاه به شهروندان خدمت رسانی می نماید. 

این مقام مسئول همچنین از راه اندازی تعداد قابل توجهی ایستگاه جدید اتوبوس در سطح محلات و اورهال شدن تعداد دیگر از این فضاهای شهری در این دوره مدیریت شهری خبر داد و اذعان داشت : ایستگاه های حکیم ، ایثار و امامت در خیابان منصور عمرانی ، علی اصغر (ع) در خیابان سید الشهدا (س) ، پژاند در خیابان میرزائی ، پرچین در بلوار شهیدان طارمی برای رفاه حال شهروندان راه اندازی و تعداد ۱۰ ایستگاه امام علی (ع) ، حسینیه  ، ابوسعید غربی ،شهرداری ، الغدیر ، بقعه امامزاده زید (ع) و..نیز با نصب سرپناه و سر تابلو اورهال و بار دیگر وارد چرخه سفرهای روزانه شهروندان شدند.

محمدی محور بعدی سخنان خویش را به تداوم نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در بخش تاکسیرانی اختصاص داد که در این دوره با افزایش تعداد ۶۰ دستگاه خودرو جدید ، هم اکنون این بخش از ناوگان در تعداد ۱۳ خط با ظرفیت ۴۶۰ دستگاه تاکسی به شهروندان خدمت رسانی می نماید.

