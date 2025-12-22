مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از شناسایی و توقف عملیات ۴۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان در ماه آذر ۱۴۰۴ خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - هادی‌زاده مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل از شناسایی و توقف عملیات ۴۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان در ماه آذر ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: این موارد توسط یگان حفاظت اراضی زراعی و باغی و مراکز هشت‌گانه جهاد کشاورزی شهرستان آمل مورد پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند.

او افزود: این اقدام در چارچوب مأموریت یگان حفاظت اراضی زراعی و باغی و با همکاری مراکز هشت‌گانه جهاد کشاورزی در سطح شهرستان انجام شده است.

هادی‌زاده گفت: این پرونده‌ها پس از شناسایی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی و حقوقی ذی‌ربط ارجاع شده‌اند. وی هشدار داد که با هرگونه تعرض و تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی برخورد قاطع خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان آمل حفظ کاربری اراضی کشاورزی را از اولویت‌های اصلی این مدیریت عنوان کرد و از تمامی کشاورزان و بهره‌برداران خواست تا در راستای حفظ سرمایه‌های ملی و خودکفایی تولید، از هرگونه اقدام غیرقانونی خودداری کنند.

او در پایان از تداوم پایش‌های میدانی و نظارت‌های مستمر توسط کارشناسان یگان حفاظت و مراکز جهاد کشاورزی در سراسر شهرستان خبر داد.

