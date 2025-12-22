شهروندخبرنگار ما به بهانه شب یلدا تصاویری از برگزاری جشن در بوستان قصر شهر تهران را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت بلندترین شب سال، دورهمی یلدا در بلوار پاییزی بوستان قصر شهر تهران برگزار شد. این رویداد با حال‌و‌هوای اصیل ایرانی و دکور زیبای یلدایی، حال و هوای سنتی این برنامه بخشید. در این دورهمی، از میهمانان با چای ذغالی، لبو و باقالی داغ پذیرایی شد که گرمایی دوست‌داشتنی به هوای سرد زمستان بخشید. کرسی سنتی یلدایی با تزئینات زیبا، فضای صمیمی و خاطره‌انگیزی برای خانواده‌ها پدید آورد. همچنین میز‌های هنری آثار هنرمندان بومی به نمایش گذاشته شد و بازدیدکنندگان توانستند از نزدیک با توانمندی‌های فرهنگی محله آشنا شوند. بخش‌های جذاب بازی‌های بومی و محلی، قصه‌گویی و خاطره‌گویی نیز با استقبال پرشور کودکان و بزرگسالان همراه بود.
هدف از این برنامه، پاسداشت سنت‌های دیرینه ایرانی و ایجاد همدلی و شادی در میان شهروندان بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده می‌کنید.

منبع: شهروندخبرنگار - تهران

گوشه‌هایی از دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران

دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران

دورهمی یلدایی

گوشه‌هایی از دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران

گوشه‌هایی از دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.

برچسب ها: جشن یلدا ، بلندترین شب سال ، سوژه خبری
خبرهای مرتبط
شهروندخبرنگار همدان؛
جشن یلدا ویژه دانش آموزان مدرسه استثنایی شکوفه‌های صالح آباد + فیلم
شهروند خبرنگار سمنان؛
گوشه‌هایی از مراسم جشن یلدا در دامغان + فیلم
شهروندخبرنگار خراسان رضوی؛
مهرورزی بنیاد کرامت رضوی به نیازمندان مشهدی به مناسبت شب چله + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
آخرین اخبار
۲۰۱ همت وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت شد
درخواست کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در نظام پزشکی
رنجش مادران از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا
رنجش مالکان خودروی اطلس جی از تاخیر در تحویل
گوشه‌هایی از دورهمی یلدایی در بلوار پاییزی بوستان قصر تهران
تاخیر در پرداخت کالابرگ فروشندگان را به دردسر انداخت
آسفالت فرسوده جاده انابد اهالی را به دردسر انداخت
بجنورد با بارش برف سفیدپوش شد+ فیلم
رنجش بازنشستگان تامین اجتماعی از پرداخت حقوق
فیلمی از برگزاری جشن یلدایی دانش آموزان بابلی
رنگین شدن سفره خانواده‌های کم برخوردار انابدی در شب یلدا + فیلم