باشگاه خبرنگاران جوان - به مناسبت بلندترین شب سال، دورهمی یلدا در بلوار پاییزی بوستان قصر شهر تهران برگزار شد. این رویداد با حالوهوای اصیل ایرانی و دکور زیبای یلدایی، حال و هوای سنتی این برنامه بخشید. در این دورهمی، از میهمانان با چای ذغالی، لبو و باقالی داغ پذیرایی شد که گرمایی دوستداشتنی به هوای سرد زمستان بخشید. کرسی سنتی یلدایی با تزئینات زیبا، فضای صمیمی و خاطرهانگیزی برای خانوادهها پدید آورد. همچنین میزهای هنری آثار هنرمندان بومی به نمایش گذاشته شد و بازدیدکنندگان توانستند از نزدیک با توانمندیهای فرهنگی محله آشنا شوند. بخشهای جذاب بازیهای بومی و محلی، قصهگویی و خاطرهگویی نیز با استقبال پرشور کودکان و بزرگسالان همراه بود.
هدف از این برنامه، پاسداشت سنتهای دیرینه ایرانی و ایجاد همدلی و شادی در میان شهروندان بود.
شهروندخبرنگار ما تصاویری را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: شهروندخبرنگار - تهران
