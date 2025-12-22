فرمانده انتظامی شیراز از دستگیری قاتل ۱۶ ساله با سرعت عمل ماموران این فرماندهی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ اسماعیل زراعتیان اظهار داشت: شب سی‌ام آذرماه از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ یک فقره درگیری منجر به قتل در میدان "ارتش" شیراز به پلیس اعلام و بلافاصله ماموران انتظامی به محل اعزام شدند.

او افزود: در بررسی‌های اولیه و تحقیق از شاهدان مشخص شد که نوجوانی در یک دورهمی در طولانی‌ترین شب سال بر سر اختلاف خانوادگی با دایی خود وارد بحث و مشاجره و سپس درگیر می‌شود.

فرمانده انتظامی شیراز ادامه داد: در این درگیری پسر ۱۶ ساله با سلاح سرد دایی ۳۲ ساله خود را به شدت مجروح و متواری می‌شود که به علت شدت جراحت وارده جان خود را از دست می‌دهد.

سرهنگ زراعتیان خاطر نشان کرد: ماموران انتظامی موفق شدند در کمتر از ۳ ساعت با اقدامات فنی مخفیگاه قاتل را در یکی از روستا‌های اطراف شیراز شناسایی و وی را دستگیر و به مقر انتظامی دلالت دهند.

فرمانده انتظامی شیراز به شهروندان توصیه کرد تا در اختلافات فی مابین به مراجع قانونی مراجعه و با سعه صدر و گذشت در حق یکدیگر از بروز اینگونه حوادث ناگوار که مضرات جبران ناپذیر برای خانواده‌ها به دنبال دارد، جلوگیری کنند.

دستگیری سارق قطعات خودرو‌های سنگین با ۲۳ فقره سرقت

فرمانده انتظامی زرقان از دستگیری سارق و کشف ۲۳ ‏فقره سرقت قطعات خودرو‌های سنگین در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ فریبرز مردانی گفت: به دنبال وقوع چندین فقره سرقت لوازم داخل خودرو در زرقان، بررسی موضوع با هدف دستگیری سارق یا سارقان احتمالی به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران پس از انجام اقدامات تخصصی و استفاده از شگرد‌های پلیسی و پس از هماهنگی با مرجع قضایی، یک نفر سارق را شناسایی و طی یک عملیات غافلگیرانه وی را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی زرقان بیان داشت: متهم در تحقیقات مقدماتی پلیس به ۲۳ فقره سرقت لوازم داخل خودرو اعتراف و در این خصوص ۵ نفر مالخر اموال سرقتی نیز شناسایی و دستگیر شدند.

سرهنگ مردانی با اشاره به معرفی سارق و مالخران به مراجع قضایی، گفت: پلیس شبانه روز و با تمام توان برای دفاع از نظم و امنیت جامعه تلاش می‌کند و شهروندان می‌توانند هرگونه موارد مشکوک را از طریق تماس با تلفن ۱۱۰ با پلیس در میان بگذارند.

کشف گنج یاب ۱۰ میلیاردی فاقد مجوز در بیضا

فرمانده انتظامی بیضا از کشف گنج‌یاب فاقد مجوز به ارزش ۱۰ میلیارد ریال و دستگیری ۲ نفر خبر داد.

سرهنگ علی اکبر کریمی اظهار داشت: در تداوم اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز و پیشگیری و مقابله با فعالیت‌های مجرمانه قاچاقچیان و در پی دریافت گزارش مردمی منبی بر تردد یک سواری تیبا حامل گنج یاب، ماموران بررسی‌های را لازم را انجام داده و با هماهنگی قضایی، اقدام به کنترل خودرو‌های عبوری کردند.

او افزود: ماموران انتظامی سواری تیبا را شناسایی و توقیف؛ که در بازرسی از خودرو یک دستگاه گنج یاب خارجی فاقد مجوز و تعدادی وسایل حفاری را کشف کردند.

فرمانده انتظامی بیضا با اشاره به اینکه ارزش اموال مکشوفه برابر نظر کارشناسان ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است، تصریح کرد: در این رابطه ۲ نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شدند.

کشف سوخت فاقد مجوز در ممسنی

فرمانده انتظامی ممسنی از کشف ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدمحمد صدرایی‌نژاد در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: مامورین این یگان حین گشت‌زنی در حوزه استحفاظی به ۲ دستگاه وانت نیسان و تراکتور مشکوک شدند و آنها را برای برریی بیشتر متوقف کردند.

او با اشاره به اینکه پس از بازرسی از این دو دستگاه وسایط نقلیه، ۲ هزار و ۵۰۰ لیتر گازوئیل فاقد مجوز کشف شد، تصریح کرد: رانندگان پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

دستگیری عاملین تیراندازی در زرین‌دشت

فرمانده انتظامی زرین‌دشت از دستگیری عامل تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ رحمت‌اله ارجمندی گفت: در پی وقوع یک فقره تیراندازی در شهر حاجی آباد و ایجاد رعب و وحشت برای اهالی محل، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مامورین این فرماندهی قرار گرفت.

او افزود: در این راستا مامورین انتظامی با بررسی‌های میدانی و اقدامات هوشمندانه عامل تیراندازی به همراه یک قبضه اسلحه شکاری و ۵۹ عدد فشنگ مربوطه و ۴ قبضه چاقو را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی زرین‌دشت تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

کشف قطعات ۲ دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز

فرمانده انتظامی فیروزآباد از توقیف ۲ دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز به ارزش ۲ میلیارد ریال خبر داد.

سرهنگ ابوالحسن مزارعی بیان کرد: در راستای اجرای طرح امنیت محله محور و برخورد با قاچاق، ماموران انتظامی کلانتری ۱۱ روزبه این فرماندهی با اقدامات فنی از نگهداری قطعات موتورسیکلت توسط احدی از شهروندان در یک منزل مسکونی مطلع و بررسی موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

او ادامه داد: ماموران با هماهنگی قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن منزل موفق شدند قطعات کامل ۲ دستگاه موتورسیکلت فاقد مجوز را کشف کنند.

فرمانده انتظامی فیروزآباد با اشاره به اینکه ارزش این وسایل نقلیه برابر نظر کارشناسان، ۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد شده است.

سرهنگ مزارعی با بیان اینکه طرح برخورد با قاچاقچیان متخلف و دارندگان موتورسیکلت‌های غیر مجاز به صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار دارد، عنوان داشت: شهروندان می‌توانند در طول شبانه روز هرگونه موارد مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی کنند. کد خبر: ۱۰۰۰۲۶۸۸۹۳

دستگیری سارق مشاعات ساختمانی در کازرون

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون از شناسایی و دستگیری یک سارق و کشف ۶ فقره سرقت مشاعات ساختمان در این رابطه خبر داد.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی در تشریح جزئیات این خبر بیان کرد: در پی وقوع چند فقره سرقت مشاعات ساختمانی در سطح شهرستان کازرون، بررسی موضوع دستگیری سارق یا سارقان در دستور کار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

او افزود: ماموران با حضور در محل و رصد تصاویر بدست آمده، در این خصوص یکک نفر سارق را شناسایی و دستگیر کردند و متهم در بازجویی اولیه به ۶ فقره سرقت مشاعات ساختمان اعتراف کرد.

این مقام انتظامی با بیان اینکه متهم با تشکیل پرونده تحویل مرجع قضایی شد، از شهروندان عزیز درخواست کرد با گزارش هرگونه موارد مشکوک و ارتباط تلفنی با مرکز ۱۱۰ یاری رسان ما در برقراری نظم و امنیت باشند.

کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در مرودشت

فرمانده انتظامی مرودشت از کشف ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ علیرضا نوشاد گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی این شهرستان در اجرای طرح مبارزه با قاچاق فرآورد‌های نفتی، با اشراف اطلاعاتی از وجود مقادیری سوخت در یکی از روستا‌های این شهرستان مطلع و پیگیری موضوع را به صورت ویژه در دستور کار خود قرار دادند.

او افزود: ماموران ضمن هماهنگی با مراجع قضایی به محل مورد نظر اعزام و در بازرسی از آن مکان ۲ هزار لیتر گازوئیل فاقد مجوز را کشف کردند.

سرهنگ نوشاد ارزش سوخت‌های کشف شده را برابر نظر کارشناسان یک میلیارد ریال برآورد کرد و به قاچاقچیان که سوخت‌های یارانه‌ای را با قیمت نازل جمع آوری و برای کسب سود بیشتر قاچاق می‌کنند، هشدار داد و گفت: پلیس با اینگونه افراد سودجو برابر قانون قاطعانه برخورد خواهد کرد.

کشف ۷ تن چوب فاقد مجوز در رستم

فرمانده انتظامی رستم از توقیف یک دستگاه کامیون و کشف ۷ تن چوب فاقد مجوز در این شهرستان خبر داد.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدو گفت: در راستای اجرای طرح مقابله با قاچاق منابع طبیعی و صیانت از طبیعت، مامورین انتظامی حین گشت زنی در سطح حوزه استحفاظی به یک دستگاه کامیون حامل چوب مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

او افزود: در بازرسی از این خودرو ۷ تن چوب فاقد مجوز کشف و راننده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.