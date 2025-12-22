باشگاه خبرنگاران جوان - محمدحسین کبادی امروز -دوشنبه ۱ دی- با تشریح اقدامات انجام شده در راستای توسعه تجهیزات تخصصی و زیرساختی در راستای ارتقای سطح آمادگی و توان عملیاتی امدادگران و سرعت بخشیدن به روند امدادرسانی در اقصی نقاط کشور، افزود: سازمان امداد و نجات در خط مقدم عملیاتهای امدادی هلالاحمر قرار دارد چراکه هر لحظه ممکن است یک نفر در نقطهای ار کشور نیاز به امداد داشته باشد و امدادگران باید در کوتاهترین زمان ممکن خود را به آنجا برسانند.
وی اظهار کرد: در همین ارتباط، راهاندازی شبکه پهپادی جمعیت هلال احمر بسیار مهم و قابل توجه است چراکه شبکه پهپادی در عملیاتهای جستوجو و دریافت اطلاعات محیطی که منجر به تسریع عملیات نجات میشود، نقش ارزشمند و تاثیرگذاری دارد که در نهایت موجب هوشمندسازی روند عملیات و ارتقای قابل سطح آمادگی و توان امدادگران سازمان برای نجات جان مصدومان با ارائه خدمات دقیق و موثر میشود.
وی تاکید کرد: این یک اتفاق بزرگ است که شبکه امداد و نجات هلال احمر میتواند در هر نقطهای از کشور که نیاز باشد، اقلام زیستی و امدادی را در سریعترین زمان ممکن به دست نیازمندان برساند.
کبادی گفت: سازمان امداد و نجات هلال در دوره اخیر شاهد یک جهش کیفی در زیرساختها است که زمینهساز ایجاد یک تحول لجستیکی بزرگ در این حوزه شده است که عملیاتها را از منظر پشتیبانی، به طور چشمگیری سهل و آسان کرده است.
وی با اشاره به اینکه تمرکز اصلی بر ارتقا توان عملیاتی در سختترین شرایط محیطی است، گفت: در حال حاضر تمامیپایگاهها و مراکز عملیاتی به خودروهای روز دنیا تجهیز شدهاند و این نوسازی صرفاً کمّی نبوده، بلکه توانایی ارائه خدمات کیفی در سختترین اقلیمهای ایران، از کوهستان تا طوفانهای شن، را تضمین کرده و سرعت پاسخگویی را در حوادث به طرز محسوسی افزایش داده است.
عملیاتهای هوایی
معاون سازمان امداد و نجات با بیان اینکه در حوزه عملیات هوایی که همواره با جان انسانها و سرمایههای ملی گره خورده است، افزود: شبکه هلال احمر در حال حاضر حدود ۱۷ فروند بالگرد عملیاتی دارد. در کشورهایی مانند نپال، کوهنوردان حرفهای برای پوشش هزینههای پشتیبانی بالگرد ناچار به خرید بیمههای ریسکی با مبالغ بسیار بالا هستند، در حالی که جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، تمامی این خدمات فنی و بسیار گرانقیمت را به صورت رایگان به مردم ارائه میدهد.
کبادی افزود: اعزام بالگرد برای مأموریتهای تخصصی، نیازمند کارشناسی دقیق است و شرایط ایمنی پرواز بر همه چیز اولویت دارد. نباید انتظار داشت بالگرد هلال احمر به صورت خودکار برای هر نیازی اعزام شود. البته انتقال مصدومان و مجروحانی که نیاز به مراقبتهای ویژه پزشکی مانند ایست قلبی دارند، وظیفه قانونی سازمان اورژانس کشور و وزارت بهداشت است.
حفظ زمان طلایی پاسخگویی
معاون عملیات سازمان امداد و نجات همچنین با اشاره به پوشش جمعیت هلال احمر در اقصی نقاط و دورافتادهترین محورهای صعبالعبور کشور، اظهار کرد: با وجود کمبودهای بالقوه در پوشش کامل جغرافیایی، حضور گسترده جمعیت در دورترین نقاط، جمعیت را وادار به استقرار حتی یک دستگاه آمبولانس برای پشتیبانی و حفظ زمان طلایی پاسخگویی میکند؛ امری که صرفاً از رسالت انسانی و تعهد به مردم ناشی میشود و فراتر از محدودیتهای قانونی است.
۸۶ هزار داوطلب امدادی
معاون عملیات سازمان امداد و نجات با تأکید بر اینکه سرمایه اصلی جمعیت هلال احمر، مردم هستند نه تجهیزات و ساختمان، اظهار کرد: حدود ۸۶ هزار داوطلب امدادی در شبکه بزرگ امداد و نجات کشور حضور دارند، داوطلبانی که در ۱۷ رسته عملیاتی سازماندهی شده و آموزشهای تخصصی را گذراندهاند.
به گفته وی، بخشی از این نیروها بهصورت دائمی در پایگاههای امداد فعال هستند و بخشی دیگر هم به عنوان نیروی ذخیره و احتیاط در زمان بحرانها با اعلام فراخوان وارد عمل میشوند.
کبادی تصریح کرد: این نیروها فقط امدادگر نیستند، بلکه «سرمایههای انسانیِ مقاوم و متعهد» کشور محسوب میشوند که زیر پرچم هلال احمر، داوطلبانه به جای انتظار برای کمک، یاری رسان افراد آسیب دیده در حوادث و بلایای طبیعی و غیرطبیعی هستند.
تحول در روند فعالیت و عملکرد پایگاهها با ساماندهی نیروهای عملیانی
معاون عملیات سازمان امداد و نجات در ادامه، از تحول بزرگ سالهای اخیر در ساختار انسانی و عملیاتی سازمان خبر داد و گفت: تا پیش از سال ۱۴۰۰ در برخی پایگاهها با مشکلاتی مواجه بودیم؛ اما با حمایتهای دولت و پیگیریهای جدی مدیریت عالی جمعیت، جذب نیرو، موضوع مهم بیمه و ساماندهی امدادگران انجام شد به نحوی که اکنون نیروهای حاضر در پایگاهها همگی متخصص و آموزشدیده هستند و همین باعث ارتقای کیفی و کمی خدمات شده است.
وی افزود: این تحول بزرگ نهتنها کیفیت پاسخگویی را در حوادث بهبود داده، بلکه سطح آمادگی نیروها را در سراسر کشور بالا برده است. این حمایتها واقعاً کمک کرد تا بتوانیم خدمتگزاران بهتری برای مردم باشیم و اعتماد عمومی را بیش از پیش جلب کنیم.
حضور پررنگ بانوان
معاون عملیات سازمان امداد و نجات در ادامه به حضور موثر بانوان در مأموریتهای امدادی اشاره کرد و افزود: مأموریتهای امداد و نجات بهطور طبیعی حوزهای دشوار و بهظاهر مردانه است، اما طی سالهای اخیر، حضور زنان در عرصههای مدیریتی و عملیاتی به شکل چشمپیری پررنگ شده است.
وی با بیان اینکه بانوان در همه عرصهها نقش دارند و این نقشآفرینی بر هیچکس پوشیده نیست، اظهار کرد: ظرفیت عظیم بانوان در سازمان امداد و نجات مورد توجه قرار گرفته و امروز در مراکز کنترل و هماهنگی عملیات در سراسر کشور، بانوان امدادگر حضور بسیار فعالی دارند.
کبادی افزود: در همین ارتباط، تیمهای «توانا» یا همان تیمهای واکنش سریع با حضور بانوان در تمامی مراکز استانها تشکیل و راهاندازی شده است، این بانوان توانمند و متخصص با طی دورههای آموزشهای تخصصی ملی و بینالمللی توان بسیار بالایی در مدیریت اردوگاههای اسکان اضطراری تا دورههای حمایت روانی و ساختار پاسخگویی اضطراری دارند.
به گفته وی، نگاه دقیق، حساسیت انسانی و روحیه ارتباطگر بانوان امدادگر موجب شده تا در بسیاری از بحرانها، نقشی کلیدی در مدیریت فضاهای آسیبپذیر مانند اردوگاهها یا خانوادههای آسیبدیده ایفا کنند.
آمادگی برای زمستان
کبادی همچنین به برنامهریزی برای طرح ملی امداد و نجات زمستانه از دو ماه پیش و استفاده از ظرفیتهای جدید اشاره کرد و گفت: با فرارسیدن فصل سرما، آمادگیها برای طرح امداد و نجات زمستانی از دو ماه پیش آغاز شد، بر اساس برآورد ریسک و شناسایی محیطهای مخاطرهآمیز، از همه استانها درخواست کردیم تا نیازهای خود را در محورهای مواصلاتی و گردنههای برفگیر اعلام کنند. در پی این ارزیابی، برای طرح امداد و نجات زمستان امسال، ۹۸ پست امداد و نجات در نقاط بحرانی مستقر خواهد شد تا در صورت انسداد مسیرها، تیمهای ما بتوانند با حداکثر سرعت واکنش نشان دهند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات در ادامه از شهروندان درخواست کرد که شمارههای اضطراری امدادی اورژانس، آتشنشانی و «۱۱۲» هلال احمر را بدون دلیل اشغال نکنند، چراکه حجم بالای تماسها، اپراتورها را در تحلیل و ارجاع اطلاعات دچار مشکل میکند.
روایت ایثار نسل جدید و نیروهای مرکز کنترل
وی در ادامه با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و تلاش نسل جدید در قلب عملیات امدادی، گفت: این تلاش ها، یادآور رشادتهای جنگ تحمیلی بود، نقشآفرینی نسل جدید ما که شاید جنگ تحمیلی را ندیدهاند و فقط شنیدهاند، اما کارهایی میکردند که ما را یاد ۸ سال دفاع مقدس میانداخت.
وی افزود: به عنوان نمونه، نیرویی جوان در مرکز کنترل هماهنگی عملیات هلال احمر شب و روز کنار لپتاپش، پیامها را دریافت و اطلاعات و دیتا را با فرماندهان عملیات تبادل میکرد. او حتی برای استراحت هم از کنار صندلیاش دور نمیشد و پدر و مادرش برای دیدنش به سازمان میآمدند؛ این برای من بسیار تأثیرگذار بود.»
کبادی گفت: امدادگران ما در خط مقدم، نه امدادرسانی که «‘معاشقه» میکردند و با عشق به شهادت پیش میرفتند، عزیزانی که از استانهای مختلف به تهران میآمدند و آنچه در بچهها موج میزد، ترسی از گلوله و آتش و بمب نبود، عشق خدمت و قصد شهادت بود.
منبع: جمعیت هلال احمر