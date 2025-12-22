باشگاه خبرنگاران جوان - به نظر میرسد دوران طلایی نویسندگان دستور پخت به پایان رسیده باشد. گزارش اخیر «گاردین» نشان میدهد که چتباتهای هوش مصنوعی با سرقت تکههایی از بینشهای آشپزی هنرمندان و ادغام آنها با یکدیگر، در حال تخریب مدل کسبوکاری هستند که دهههاست این صنعت را سرپا نگه داشته است. هوش مصنوعی با هدایت ترافیک و کلیکها به سمت خود، وبلاگنویسان را از بازدیدکننده و در نتیجه از درآمد تبلیغاتی محروم میکند.
فرانک لندیمور در مقاله خود به نقل از جیم دلمیج، مدیر وبلاگ و کانال یوتیوب Sip and Feast، مینویسد: «بسیاری از مردم حتی از صحبت کردن درباره آنچه در حال رخ دادن است میترسند، زیرا این موضوع مستقیماً با معیشت آنها در ارتباط است.» همچنین مت رودبارد، مؤسس و سردبیر وبسایت Taste، با نگاهی بدبینانه به این وضعیت میگوید: «برای وبسایتهایی که به مدل تبلیغاتی وابستهاند، این اتفاق از بسیاری جهات یک واقعه انقراض محسوب میشود.»
فاجعههای آشپزی در «AI Overviews» گوگل
یکی از اصلیترین متهمان این وضعیت، بخش «AI Overviews» گوگل است؛ سیستمی که خلاصهای از نتایج جستجو را بالاتر از لینکهای اصلی سایتها نمایش میدهد. این ابزار که پیش از این به دلیل توصیههای مضحکی مانند «استفاده از چسب روی پیتزا» (که از یک کامنت طنز در ردیت برداشته شده بود) بدنام شده بود، حالا به کابوس آشپزها تبدیل شده است.
اگرچه پیشنمایشهای هوش مصنوعی حدود دو سال است که وجود دارند، اما سازندگان دستور پخت میگویند سقوط آزاد ترافیک سایتهایشان از ماه مارس و با راهاندازی «حالت هوش مصنوعی» (AI Mode) گوگل آغاز شده است. گوگل در این حالت، دستور پختهای کامل تولید شده توسط هوش مصنوعی را ارائه میدهد که به گفته متخصصان، اغلب یک «فاجعه» هستند.
برای نمونه، کارن تدسکو، نویسنده وبلاگ Familystyle Food، با جستجوی عبارت «کوفته ایتالیایی»، با یک دستور پخت ترکیبی مواجه شد که هوش مصنوعی آن را از ۱۰ منبع مختلف، از جمله دستور پخت «کوفته یونانی» واشنگتن پست، سنتز کرده بود. همانطور که ضربالمثل قدیمی میگوید: «آشپز که دوتا شد، آش یا شور میشود یا بینمک»؛ و در اینجا، ترکیب دستورهای مختلف عملاً کیفیت کار را از بین برده است.
رودبارد در وبسایت Taste اذعان میکند که وبلاگهای آشپزی نیز در این وضعیت بیتقصیر نبودهاند. هجوم بیش از حد تبلیغات پاپآپ و سنگین شدن سایتها باعث شد که ناشران بازی را به هوش مصنوعی واگذار کنند؛ چرا که چتباتها فارغ از این مزاحمتها، محتوا را ارائه میدهند.
او میگوید: «تکنولوژی تبلیغات در این وبلاگها چنان بد شده و تعداد پنجرههای پاپآپ و کرش کردن سایتها چنان زیاد شده است که ما به عنوان ناشر، قافیه را باختیم.» به اعتقاد او، شاید در این دورانِ سلطه هوش مصنوعی، زمان آن رسیده باشد که «کتابهای آشپزی قدیمی و فیزیکی» دوباره به میدان بازگردند و جایگاه خود را پس بگیرند.
منبع: خبر آنلاین