پلیس آگاهی در هشت ماهه نخست امسال با تمرکز بر محور افزایش کشفیات، موفق شد بیش از دو میلیون قلم اموال مسروقه را به مالباختگان بازگرداند.

باشگاه خبرنگاران جوان - سردار محمد قنبری با تشریح عملکرد پلیس آگاهی در حوزه مبارزه با سرقت اظهار کرد: در هشت ماهه امسال مجموعا ۲ میلیون و ۲۲۷ هزار و ۷۷۲ قلم اموال مسروقه کشف و به مالباختگان تحویل داده شد؛ رقمی بی سابقه که نشان دهنده جهش بزرگ پلیس آگاهی در حوزه کشف علمی و تجزیه و تحلیل اطلاعاتی است.

وی افزود: در همین مدت، کارآگاهان پلیس آگاهی ۲۲ هزار و ۷۷۲ واحد صنفی مجاز شامل سمساری ها، اوراق فروشی ها، مراکز جمع آوری ضایعات و واحد‌های مرتبط با کالای دست دوم را مورد بازدید قرار دادند که نتیجه این بازرسی‌ها صدور ۳۳۲۸ اخطار پلمب و پلمب تعداد ۷۶۶ واحد متخلف بود.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به یک سال تعامل با اتحادیه صنوف مرتبط، گفت: در این بازده زمانی، طرح نصب دوربین‌های پایش تصویری در تمامی سمساری‌ها اجرا شد و با اتصال این دوربین‌ها به مرکز پایش پلیس، سطح نظارت و سرعت کشف جرایم چندین برابر شد.

وی همچنین تصریح کرد: استرداد گسترده اموال، استاندارد سازی صنوف مرتبط و نظارت هوشمندانه سه رکن اساسی تحول در پلیس آگاهی در سال ۱۴۰۴ است؛ تحولی که نتیجه مستقیم هوشمندسازی، عملیات‌های هدفمند و ارتقای تعامل میان پلیس و صنوف رسمی کشور است.

