دادستان عمومی و انقلاب تهران از وصول ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات ارزی طی ۸ ماهه سال جاری خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی صالحی دادستان تهران امروز -دوشنبه ۱ دی- طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، اظهار کرد: میزان رفع تعهدات ارزی طی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۸۳ هزار میلیارد تومان و در هشت ماه نخست سال جاری بالغ بر ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده است.

وی افزود: همچنین میزان وصولی شعب تحقیق اعم از ایفای رفع تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، تسهیلاتی و ...، حدود ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. 

دادستان تهران تصریح کرد: مجموع وصولی شعب تحقیق و اجرای احکام شامل ایفای تعهدات ارزی، پرونده‌های مالیاتی، رد مال و جزای نقدی، حدود ۱۱۴ هزار میلیارد تومان بوده است.

منبع: مرکز رسانه قوه قضاییه

برچسب ها: دادستان تهران ، تعهدات ارزی
