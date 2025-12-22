باشگاه خبرنگاران جوان - محمد جعفر قائمپناه امروز -دوشنبه ۱ دی- در بازدید از سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری برق ایران (ساتبا) و افتتاح یک نیروگاه خورشیدی با بیان اینکه به دستور رئیسجمهور، راهاندازی کلانپروژههای کشور بهصورت جدی در دستور کار قرار دارد، گفت: با توجه به اینکه ناترازی انرژی، بهویژه در حوزه برق، از سال گذشته یکی از مشکلات اساسی کشور بوده است، پروژه نصب پنلهای خورشیدی برای تأمین کمبود انرژی بهعنوان یکی از اولویتهای رئیسجمهور تعریف شد.
وی خاطرنشان کرد: در همین راستا، برای ایجاد یک داشبورد مدیریتی، اقدام کردیم تا بتوانیم بهصورت برخط تمامی پروژههای در حال اجرای کشور را در دفتر رئیسجمهور پایش و ارزیابی کنیم. مقدمات این کار خوشبختانه از ۶ ماه پیش آغاز شده و امروز برای رفع مشکلات مربوط به برخط بودن پروژهها در این داشبورد مدیریتی گرد هم آمدیم.
معاون اجرایی رئیسجمهور تصریح کرد: در جریان این نشست، هم وزیر نیرو و هم رئیس سازمان انرژیهای تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق نیز گزارشی از فعالیت گروههای مختلف فعال در حوزه تأمین انرژی و توسعه پنلهای خورشیدی ارائه کردند.
قائمپناه افزود: مشکلات موجود بررسی شد و امیدواریم با تداوم این روند و در صورت تأمین منابع مورد نیاز، بهویژه ارز مورد نیاز این پروژهها، بتوانیم در تابستان امسال حداقل خاموشی را داشته باشیم و بخش عمدهای از ناترازی انرژی کشور جبران شود. امیدواریم تا عید، بخش قابلتوجهی از این ناترازیها رفع شود و در پیک مصرف تابستان نیز شاهد تأمین پایدار انرژی، بهویژه در بخش تولید، و عدم قطع برق باشیم تا با افزایش تولید، سایر مشکلات کشور نیز کاهش یابد.
وی با بیان اینکه تا امروز حدود ۳ هزار و ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی وارد مدار شده است، گفت: البته این روند تدریجی است و جبران ناترازیهای انباشتهشده یکشبه، یکروزه یا حتی یکماهه ممکن نیست و سالهاست که این ناترازیها انباشته شده است. با این حال، تمام تلاش دولت و همکاران ما در وزارت نیرو، در هر دو بخش آب و برق، معطوف به جبران این ناترازیهاست.
معاون اجرایی رئیسجمهور با بیان اینکه از سوی دیگر، به دلیل خشکسالی و کاهش حدود ۴۰ درصدی بارندگی، امکان بهرهبرداری کامل از ظرفیت ۱۲ هزار مگاواتی نیروگاههای برقآبی در سال جاری فراهم نشد و سطح آب پشت سدها کاهش یافت، اظهار کرد: امیدواریم امسال با لطف الهی شرایط بارندگی بهتر شود تا بتوانیم از تمام ظرفیت نیروگاههای برقآبی نیز استفاده کنیم.
قائمپناه بیان کرد: در مجموع، همه تلاشها بر این است که ناترازیهای انرژی برطرف شود و مردم در رفاه و آسایش بیشتری زندگی کنند.
وی درباره تجدیدپذیر شدن برق ساختمانهای دولتی نیز گفت: اگرچه سهم هر ساختمان دولتی در مقایسه با ظرفیت ۸۰ هزار مگاواتی تولید برق کشور اندک و حدود یک مگاوات است، اما همین اقدامات کوچک نیز با نصب پنلهای خورشیدی قابل جبران است. در همین راستا، دستورالعملی برای تمامی دستگاههای اجرایی صادر شده تا از برق خورشیدی برای تأمین انرژی خود استفاده کنند.
