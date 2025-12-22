استاندار تهران از افزایش بیش از ۳۵۰۰ کلاس درس، کاهش محسوس تراکم دانش‌آموزی، حذف بخش عمده مدارس سه‌شیفته و تجهیز ۱۲۰۰ مدرسه به پنل خورشیدی خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدصادق معتمدیان، در نشست با شهرداران استان، ضمن قدردانی از نقش‌آفرینی مؤثر مدیریت شهری در حوزه مدرسه‌سازی، اظهار کرد: شهرداری‌های استان تهران در توسعه عدالت آموزشی حضوری بسیار مؤثر داشته‌اند؛ چه در تعمیر مدارس، چه در ساخت‌وساز و چه در تسریع اجرای پروژه‌ها، پروژه‌هایی که در گذشته دو سال زمان می‌برد، با همت مجموعه مدیریت شهری و آموزش و پرورش در کمتر از چهار تا پنج ماه به سرانجام رسید و تحویل نظام آموزشی شد. 

معتمدیان با اشاره به آغاز کم‌چالش سال تحصیلی جاری گفت: شروع آرام فصل آموزشی امسال، نتیجه تلاش‌های گسترده در حوزه تأمین فضای آموزشی است،   با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مختلف از جمله ساماندهی املاک، آزادسازی فضا‌های آموزشی و همکاری دستگاه‌ها، بیش از ۳۵۰۰ کلاس درس جدید به چرخه آموزش استان افزوده شد. 

استاندار تهران با بیان اینکه بخش عمده مدارس سه‌شیفته حذف شده‌اند، افزود: هرچند هنوز در برخی مناطق با تراکم بالا مواجه هستیم و در مواردی تراکم کلاس‌ها به ۴۸ نفر می‌رسید، اما امروز میانگین تراکم کلاس‌های استان به ۳۰ نفر کاهش یافته که یک دستاورد مهم محسوب می‌شود. 

وی با تشکر ویژه از شهرداران استان تأکید کرد: بسیاری از این موفقیت‌ها بدون ورود شهرداری‌ها به نهضت مدرسه‌سازی ممکن نبود. انتظار داریم توافقاتی که بر اساس نیازسنجی‌های میدانی در شهرستان‌ها انجام شده، به‌صورت کامل عملیاتی شود تا سال آینده با مدیریت آموزش‌وپرورش، مشکل کمبود فضای آموزشی در استان تهران به‌طور اساسی برطرف شود. 

استاندار تهران یکی از اقدامات شاخص استان را توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در مدارس عنوان کرد و افزود: تا پیش از این، تنها سه مدرسه در استان تهران به پنل خورشیدی مجهز بودند، اما به زودی ۱۲۰۰ مدرسه استان به‌صورت رایگان به پنل‌های خورشیدی مجهز خواهند شد؛ در حالی که امروز در کل کشور تنها ۵۷ مدرسه از این ظرفیت برخوردارند. 

وی با تأکید بر اینکه آموزش و پرورش مهم‌ترین اولویت توسعه‌ای کشور است، تصریح کرد: هیچ موضوعی در کشور، اولویتی بالاتر از آموزش ندارد و تأمین فضای آموزشی، هوشمندسازی مدارس، اصلاح شیوه‌های آموزشی و حرکت به سمت روش‌های نوین تعلیم و تربیت، ضرورتی انکارناپذیر است که با راهبری رئیس‌جمهور در دستور کار قرار دارد. 

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع صیانت از حریم شهر‌ها پرداخت و گفت: تغییر ضوابط و قوانین در شورای‌عالی معماری و شهرسازی تصویب و ابلاغ شده و اجرای آن یک تکلیف قانونی است و هیچ ساخت‌وسازی خارج از چارچوب قانون، چه در حریم و چه خارج از حریم، قابل پذیرش نیست و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد. 

وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد نظام مدیریت منسجم در استان تهران عنوان کرد: برخورداری از ساختار منسجم مدیریتی، می‌تواند بسیاری از مشکلات تهران به‌ویژه در حوزه حمل‌ونقل، حریم شهر‌ها و توسعه زیرساخت‌ها را در کوتاه‌مدت و میان‌مدت حل کند. 

استاندار تهران در پایان با اشاره به برگزاری انتخابات پیش‌رو تأکید کرد: برگزاری انتخاباتی سالم، امن، رقابتی و با مشارکت حداکثری مردم، اولویت همه ارکان حاکمیت می‌باشد و انتخابات شورا‌ها در تهران برای نخستین‌بار به‌صورت تناسبی و به‌طور کامل الکترونیکی برگزار خواهد شد و صیانت از آرای مردم با جدیت دنبال می‌شود، لذا همه دستگاه‌ها موظف‌اند بی‌طرفی کامل را رعایت کرده و زمینه افزایش اعتماد و مشارکت عمومی را فراهم کنند. 

معتمدیان در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر نقش شهرداری‌ها در ارتقای سرمایه اجتماعی گفت: در کنار اقدامات عمرانی، آموزشی و زیرساختی، توجه به حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی یک ضرورت است ک از شهرداران انتظار داریم با برنامه‌ریزی مناسب، در ایام مبارک پیش‌رو به‌ویژه ماه‌های رجب و شعبان، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و نشاط‌آفرین برای مردم باشند تا در چارچوب قوانین، فضای امید، همدلی و رضایتمندی عمومی در شهر‌ها تقویت شود.

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: استاندار تهران ، توسعه فضای آموزشی
