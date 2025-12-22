بانوی ملی‌پوش قمی در مسابقات دواتلون بانوان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵، با اختلافی اندک تا مدال طلا، به عنوان نایب‌قهرمانی دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان-فائزه سادات عابدینی‌نژاد، نماینده استان قم و عضو تیم ملی ایران، در مسابقات دواتلون بانوان قهرمانی آسیا ۲۰۲۵که به میزبانی تهران برگزار شد، با ثبت زمان یک ساعت، ۱۰ دقیقه و ۵۶ ثانیه در جمع برترین‌های دواتلون آسیا قرار گرفت و تنها ۱۳ ثانیه با عنوان قهرمانی فاصله داشت به عنوان نایب‌قهرمانی و مدال نقره این رقابت‌ها  دست یافت.

این ورزشکار پیش از این نیز در مردادماه سال جاری در مسابقات جهانی دواتلون ۲۰۲۵ چنگدو چین به رتبه بیستم دست یافته و یک ماه قبل‌تر در بازی‌های همبستگی کشور‌های اسلامی حضور داشته است.

رقابت‌های دواتلون قهرمانی آسیا در سه بخش شامل ۵ کیلومتر دوومیدانی، ۲۰ کیلومتر دوچرخه‌سواری و ۲.۵ کیلومتر دوومیدانی برگزار شد.

منبع:ورزش و جوانان

برچسب ها: نایب قهرمانی ، اخبار ورزشی قم
خبرهای مرتبط
درخشش پینگ‌پنگ باز قمی در رقابت‌های بین المللی عربستان
نایب‌قهرمانی نماینده قم در مسابقات تیر اندازی آزاد کشور
درخشش نماینده کاراته قم در مسابقات کاراته قهرمانی کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
آخرین اخبار
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
دستگیری فروشنده پرنده شکاری در پلتفرم مجازی در قم
سنت معنوی اعتکاف به برکت انقلاب اسلامی است
نایب قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ از آن بانوی دواتلون‌کار قم
هشدار عضو شورای شهر قم درباره تبعات تصمیم جدید مجلس برای شهرداری‌ها
تمدید ثبت‌نام در دوره‌های رایگان عکاسی شهروندی رویداد «پاییز هزار رنگ»در قم
استفاده حداکثری از مشوق‌های قانونی، کلید احیای بافت فرسوده قم
گسترش آموزش‌های ترافیکی در قم با جدیت دنبال شود
قطع گاز دو اداره پر مصرف قم
سکو‌های فروش آنلاین طلا در قم زیر ذره بین نظارت