باران بالستیک در جهنم صهیونی + فیلم

۱۲ روز جهنم؛ این توصیف شبکه الجزیره از نتایج پاسخ موشکی کوبنده ایران به تجاوز رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - الجزیره گزارش داد که ایران در مدت کوتاه ۱۲ روز توانست بیش از ۵۰۰ موشک بالستیک به سرزمین‌های اشغالی شلیک کند که خسارات زیادی برای دشمن به دنبال داشت.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
نگران هزینه های آمریکا و اسرائیل نباشید تراممپ با فروش و مصادره نفت ونزوئلا هزینه ها را جبران خواهد کرد.
دست دشمن باز هست باید ضربه جبران ناپذیر بهشون بزنیم که قابل جبران نباشه مثل کشتن فرماندهان و عناصر کلیدیشون همانطور که آنها انجام دادند
Iran (Islamic Republic of)
علي
۱۶:۴۷ ۰۱ دی ۱۴۰۴
خوبه كه ياد بگيرن بتونن از خودشون دفاع كنن قطريها ، نه اينكه با جلسه و بيانيه جواب بدن
