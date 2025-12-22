آیت الله نوری همدانی گفت:به برکت انقلاب اسلامی، مردم به‌ویژه جوانان با سنت معنوی اعتکاف آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره‌مند می‌شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان-آیت الله حسین نوری همدانی از مراجع عظام تقلید در دیدار اعضای ستاد برگزاری و هیئت علمی اعتکاف گفت: یکی از آثار این نظام اسلامی  ترویج مسائل معنوی است و با اشاره به این نکته که اعتکاف در مباحث فقهی ما وجود داشته، اما در جامعه چندان مطرح نبود مگر نزد برخی خواص، افزودند: به برکت انقلاب اسلامی، مردم به‌ویژه جوانان با این سنت معنوی آشنا شدند و امروز از این فرصت بهره‌مند می‌گردند.

ایشان اعتکاف راموجب تقویت روحیه معنوی در انسان و اجتماع دانست و افزود: اعتکاف فرصت بسیار ارزنده‌ای است که باید از آن به بهترین نحو بهره برد.

منبع:دفتر آیت الله حسین نوری همدانی

