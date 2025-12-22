باشگاه خبرنگاران جوان-محمدرضا عابدی مقدم،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قم گفت: یکی از عرصه‌های کشف و مقابله با تخلفات در حوزه خرید و فروش و نگهداری حیات وحش، پلتفرم‌های مجازی است که توسط یگان حفاظت و کارشناسان محیط زیست استان به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رصد و پیگیری یک آگهی فروش پرنده شکاری در یکی از پلتفرم های مجازی در قم خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از رؤیت این آگهی، یگان حفاظت محیط زیست متخلف را شناسایی کرد و یک بال «قرقی» از وی کشف و ضبط می‌شود و پرونده این تخلف نیز جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه این پرنده شکاری ارزشمند پس از تیمار و نگهداری اولیه در دامان طبیعت رهاسازی خواهد شد، گفت: بر اساس قوانین و ضوابط، خرید و فروش و نگهداری جانوران وحشی و تاکسیدرمی آنها با مجازات حبس و جریمه نقدی همراه است.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قم