فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قم گفت: پس از رؤیت آگهی فروش یک پرنده شکاری در یکی از پلتفرم‌های مجازی، یگان حفاظت محیط زیست این استان، متخلف را شناسایی و دستگیر کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان-محمدرضا عابدی مقدم،فرمانده یگان حفاظت محیط زیست قم گفت: یکی از عرصه‌های کشف و مقابله با تخلفات در حوزه خرید و فروش و نگهداری حیات وحش، پلتفرم‌های مجازی است که توسط یگان حفاظت و کارشناسان محیط زیست استان به صورت مستمر مورد رصد و پایش قرار می‌گیرد.

وی با اشاره به رصد و پیگیری یک آگهی فروش پرنده شکاری در یکی از پلتفرم های مجازی در قم خاطرنشان کرد: بلافاصله پس از رؤیت این آگهی، یگان حفاظت محیط زیست متخلف را شناسایی کرد و یک بال «قرقی» از وی کشف و ضبط می‌شود و پرونده این تخلف نیز جهت رسیدگی به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.

فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان قم با بیان اینکه این پرنده شکاری ارزشمند پس از تیمار و نگهداری اولیه در دامان طبیعت رهاسازی خواهد شد، گفت: بر اساس قوانین و ضوابط، خرید و فروش و نگهداری جانوران وحشی و تاکسیدرمی آنها با مجازات حبس و جریمه نقدی همراه است.

منبع: روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست قم

برچسب ها: حیات وحش ، محیط زیست قم
خبرهای مرتبط
پلنگ‌دره،زیستگاهی طبیعی در دل کویر قم
حیات‌وحش در منطقه حفاظت‌شده پلنگ‌دره قم
جبران کمبود نیروی محیط بان در قم با پایش هوشمند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
آخرین اخبار
بزرگداشت آیت الله شاهچراغی(ره) در قم
اختتامیه دهمین جشنواره «هنر آسمانی» هشتم دی در قم برگزار می‌شود
دستگیری فروشنده پرنده شکاری در پلتفرم مجازی در قم
سنت معنوی اعتکاف به برکت انقلاب اسلامی است
نایب قهرمانی آسیا ۲۰۲۵ از آن بانوی دواتلون‌کار قم
هشدار عضو شورای شهر قم درباره تبعات تصمیم جدید مجلس برای شهرداری‌ها
تمدید ثبت‌نام در دوره‌های رایگان عکاسی شهروندی رویداد «پاییز هزار رنگ»در قم
استفاده حداکثری از مشوق‌های قانونی، کلید احیای بافت فرسوده قم
گسترش آموزش‌های ترافیکی در قم با جدیت دنبال شود
قطع گاز دو اداره پر مصرف قم
سکو‌های فروش آنلاین طلا در قم زیر ذره بین نظارت