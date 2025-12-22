باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در حاشیه این مراسم گفت: مسیر شمال به جنوب محور کیانمهر – ماهدشت به‌عنوان یکی از محورهای حادثه‌خیز استان شناسایی شده بود که با اجرای این پروژه به طول دو کیلومتر، گام مؤثری در راستای ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات برداشته شد.

وی افزود: با احداث این مسیر، شاهد افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، روان‌سازی تردد و کاهش مخاطرات احتمالی برای رانندگان و ساکنان منطقه خواهیم بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه، دو دستگاه آبرو احداث شده و کل مسیر با استفاده از نیوجرسی، نصب تابلوهای هشداردهنده و اجرای خط‌کشی استاندارد، به‌طور کامل ایمن‌سازی شده است.

باقرجوان با اشاره به اهمیت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در شبکه راه‌های استان تصریح کرد: اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و بهسازی محورها، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین اعتبارات لازم، پروژه‌های مشابه در سایر محورهای استان نیز اجرا شود.

پروژه واریانت محور کیانمهر – ماهدشت با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و بهبود شرایط تردد، به بهره‌برداری رسید و مورد استفاده عموم شهروندان و کاربران جاده‌ای قرار گرفت.