پروژه واریانت محور کیانمهر – ماهدشت به طول دو کیلومتر، با صرف اعتباری بالغ بر ۵۰ میلیارد تومان، افتتاح و بهره‌برداری شد.

 

باشگاه خبرنگاران جوان - داریوش باقرجوان مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز در حاشیه این مراسم گفت: مسیر شمال به جنوب محور کیانمهر – ماهدشت به‌عنوان یکی از محورهای حادثه‌خیز استان شناسایی شده بود که با اجرای این پروژه به طول دو کیلومتر، گام مؤثری در راستای ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات برداشته شد.

وی افزود: با احداث این مسیر، شاهد افزایش ایمنی کاربران جاده‌ای، روان‌سازی تردد و کاهش مخاطرات احتمالی برای رانندگان و ساکنان منطقه خواهیم بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز خاطرنشان کرد: در اجرای این پروژه، دو دستگاه آبرو احداث شده و کل مسیر با استفاده از نیوجرسی، نصب تابلوهای هشداردهنده و اجرای خط‌کشی استاندارد، به‌طور کامل ایمن‌سازی شده است.

باقرجوان با اشاره به اهمیت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در شبکه راه‌های استان تصریح کرد: اجرای پروژه‌های ایمن‌سازی و بهسازی محورها، از اولویت‌های اصلی این اداره‌کل است و تلاش می‌شود با برنامه‌ریزی دقیق و تأمین اعتبارات لازم، پروژه‌های مشابه در سایر محورهای استان نیز اجرا شود.

پروژه واریانت محور کیانمهر – ماهدشت با هدف افزایش ایمنی، کاهش تصادفات و بهبود شرایط تردد، به بهره‌برداری رسید و مورد استفاده عموم شهروندان و کاربران جاده‌ای قرار گرفت.

برچسب ها: بار ترافیکی ، حمل‌ونقل
خبرهای مرتبط
رفع محدودیت ترافیکی محور چالوس و آزادراه تهران شمال
در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد
محدودیت تردد در محورهای شمالی کشور
در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان مطرح شد؛
جوی آرام در محورهای مواصلاتی شمال کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پیش‌دبستانی البرز و مقطع ابتدایی غیرحضوری شد
آخرین اخبار
پیش‌دبستانی البرز و مقطع ابتدایی غیرحضوری شد
محور جدید کیانمهر–ماهدشت زیربار ترافیکی رفت
هوای دو شهرستان در البرز ناسالم شد
بازگشت آلاینده‌ها در البرز