شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در تحویل خودروی اطلس جی خبر داد و خواتار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اطلس جی، جدیدترین محصول شرکت سایپا، به عنوان یکی از خودرو‌های مورد انتظار در بازار ایران معرفی شده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما تحویل این خودرو بیش از یکسال است که به تاخیر افتاده و موجب نارضایتی و خشم گسترده‌ای را در میان خریداران برانگیخته و آنها را در وضعیتی بلاتکلیف و نامطمئن قرار داده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام اسفند ۱۴۰۲ خوردوی اطلس جی ثبت نام و پول را واریز کردم؛ قرار بود دی ۱۴۰۳ خودروی خود را تحویل دهند. الان دی ۱۴۰۴ است و خبری از خودرو نیست. خواهش می‌کنم پیگیری کنید.

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید.