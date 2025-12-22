باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم‌اندیشی فصلی ائمه جماعات منطقه ۲۰ تهران امروز - اول دیماه ۱۴۰۴- با حضور شهردار پایتخت برگزار شد.

علیرضا زاکانی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری در بازسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه، بر محوریت مدیریت مشارکتی و مردمی در اداره شهر و حل مسائل معیشتی تأکید کرد.

شهردار تهران با اشاره به شرایط پایتخت در جنگ ۱۲ روزه گفت: ۹۵ درصد آسیب‌های وارده به مناطق مسکونی کشور در تهران متمرکز بود، اما شهرداری حتی یک ریال از دولت برای بازسازی این مناطق دریافت نکرد، در حالی که برای ۵ درصد آسیب‌های سایر نقاط کشور، ۵۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه امروز هیچ خانواده‌ای آسیب دیده از جنگ سردرگم نیست، اعلام کرد: از ۸۵۲۰ واحد مسکونی آسیب دیده، تمامی واحد‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و خانوار‌ها بدون تحمل هزینه اضافی در مسکن مناسب اسکان یافته‌اند.

زاکانی با تشریح جزئیات، پایان بازسازی ۵۲۸۰ واحد با آسیب جزئی، پیشرفت عمده در بازسازی ۲۵۲۱ واحد با آسیب متوسط و تعیین تکلیف کامل ۶۵۲ واحد نیازمند تخریب و نوسازی را از دستاورد‌های شهرداری تهران در این عرصه برشمرد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات در داخل است، گفت: موضوع اصلی ما مدیریت منابع و رویکرد مشارکتی است و باید مشکلات را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مردمی حل کنیم.

وی اولویت دادن به توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی راهبرد‌های اصلی شهرداری تهران دانست و با اشاره به توسعه شبکه مترو اظهارکرد: در این ۴ سال طول خطوط مترو به ۳۱۰ کیلومتر رسیده است. همچنین با اضافه شدن ماهیانه ۲۱ واگن به ناوگان، فاصله حرکت قطار‌ها به حدود دو دقیقه کاهش خواهد یافت.

زاکانی در پایان گفت: برای احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو با ۱۷۰ ایستگاه نیز قراردادی با جذب سرمایه‌گذار منعقد کرده‌ایم که نشان می‌دهد با روش مشارکتی و جذب سرمایه خارجی می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد.

منبع: شهر