شهردار تهران گفت: برای احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو با ۱۷۰ ایستگاه نیز قراردادی به ارزش ۱۰۰۰ همت با جذب سرمایه‌گذار منعقد کرده‌ایم.

باشگاه خبرنگاران جوان - نشست هم‌اندیشی فصلی ائمه جماعات منطقه ۲۰ تهران امروز - اول دیماه ۱۴۰۴- با حضور شهردار پایتخت برگزار شد.

علیرضا زاکانی در این نشست ضمن ارائه گزارشی از اقدامات شهرداری در بازسازی خسارات جنگ ۱۲ روزه، بر محوریت مدیریت مشارکتی و مردمی در اداره شهر و حل مسائل معیشتی تأکید کرد.

شهردار تهران با اشاره به شرایط پایتخت در جنگ ۱۲ روزه گفت: ۹۵ درصد آسیب‌های وارده به مناطق مسکونی کشور در تهران متمرکز بود، اما شهرداری حتی یک ریال از دولت برای بازسازی این مناطق دریافت نکرد، در حالی که برای ۵ درصد آسیب‌های سایر نقاط کشور، ۵۴۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی با بیان اینکه امروز هیچ خانواده‌ای آسیب دیده از جنگ سردرگم نیست، اعلام کرد: از ۸۵۲۰ واحد مسکونی آسیب دیده، تمامی واحد‌ها تعیین تکلیف شده‌اند و خانوار‌ها بدون تحمل هزینه اضافی در مسکن مناسب اسکان یافته‌اند.

زاکانی با تشریح جزئیات، پایان بازسازی ۵۲۸۰ واحد با آسیب جزئی، پیشرفت عمده در بازسازی ۲۵۲۱ واحد با آسیب متوسط و تعیین تکلیف کامل ۶۵۲ واحد نیازمند تخریب و نوسازی را از دستاورد‌های شهرداری تهران در این عرصه برشمرد.

شهردار تهران در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه ریشه بسیاری از مشکلات در داخل است، گفت: موضوع اصلی ما مدیریت منابع و رویکرد مشارکتی است و باید مشکلات را با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و مردمی حل کنیم.

وی اولویت دادن به توسعه حمل‌ونقل عمومی را یکی راهبرد‌های اصلی شهرداری تهران دانست و با اشاره به توسعه شبکه مترو اظهارکرد: در این ۴ سال طول خطوط مترو به ۳۱۰ کیلومتر رسیده است. همچنین با اضافه شدن ماهیانه ۲۱ واگن به ناوگان، فاصله حرکت قطار‌ها به حدود دو دقیقه کاهش خواهد یافت.

زاکانی در پایان گفت: برای احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو با ۱۷۰ ایستگاه نیز قراردادی با جذب سرمایه‌گذار منعقد کرده‌ایم که نشان می‌دهد با روش مشارکتی و جذب سرمایه خارجی می‌توان پروژه‌های بزرگ را پیش برد.

منبع: شهر

رود دره فرحزاد پایگاه ملی آموزش کوهنوردی و ورزش‌های کوهستانی می‌شود
دو عضو شورای شهر تهران مطرح کردند
تهران درگیر بحران پارکینگ است
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
هشدار به شهروندان درخصوص نگهداری طلا و جواهرات در منزل
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
کاسبی با درد مردم/ بلاگر‌هایی که یک‌شبه شغل عوض می‌کنند
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
کشف اشیای عتیقه و ماینر‌های غیرمجاز ۱۳۴ میلیاردی در ۲ عملیات
دادستان کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
درخواست تخفیف مجازات مرد آزارگر رد شد
کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک از مسافر قطار مشهد-تهران
داماد در شب یلدا آزاد شد
اتفاق نظر مجلس بر بیمه شدن رانندگان تاکسی‌های اینترنتی
زاکانی: قرارداد احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو منعقد شده است
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه اشتغال بهزیستی
توسعه فضای آموزشی استان تهران با همراهی مؤثر شهرداری‌ها شتاب گرفته است
دادستان تهران: ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات ارزی در ۸ ماهه سال جاری وصول شد
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال
دادستان کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
شبکه پهپادی سازمان امداد و نجات راه‌اندازی شد
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
محیط‌زیست ایران در بحران/ نقش پژوهشگران در حفظ طبیعت غیرقابل انکار است
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در جنوب غرب پایتخت
رود دره فرحزاد پایگاه ملی آموزش کوهنوردی و ورزش‌های کوهستانی می‌شود
دستگیری باند کلاهبرداری اینترنتی توسط پلیس فتا تهران
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
نباید توقع داشت قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود
نقش ثبت احوال در تحقق دولت هوشمند
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک از مسافر قطار مشهد-تهران
کشف اشیای عتیقه و ماینر‌های غیرمجاز ۱۳۴ میلیاردی در ۲ عملیات
کاسبی با درد مردم/ بلاگر‌هایی که یک‌شبه شغل عوض می‌کنند
درخواست تخفیف مجازات مرد آزارگر رد شد
بهمن ماه فاز نخست پروژه شهید شوشتری به بهره‌برداری می‌رسد
توقف پروژه‌های سطح شهر تهران در صورت بی‌توجهی به الزامات ایمنی
تمدید مهلت ثبت نام آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴
داماد در شب یلدا آزاد شد
هشدار به شهروندان درخصوص نگهداری طلا و جواهرات در منزل
۴۲ درصد افزایش تصادفات فوتی بزرگراهی در پایتخت در ۸ماهه سال جاری
تردد در اکثر معابر و بزرگراه های پایتخت عادی و روان است
کیفیت هوای تهران در اول دی ماه
انسداد محور چالوس و آزادراه تهران–شمال تا ساعت ۱۹ / هشدار پلیس به رانندگان
تأکید دادستان کل کشور بر ابتکار عمل قضایی، امنیت مردم‌پایه و مقابله قاطع با قاچاق