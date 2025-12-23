باشگاه خبرنگاران جوان؛ نرگس امام جمعه - علی محبی، رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان با تأکید بر جایگاه معلمان گفت: معلمان ما چه از طریق ماده ۲۸ و چه از مسیر دانشگاه فرهنگیان یا سایر مسیرهای قانونی وارد حرفه معلمی شده باشند، سرمایههای نظام آموزشی کشور هستند و باید شأن و منزلت اجتماعی آنها کاملاً رعایت شود.
رئیس پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با بیان این که آنچه در مسیر آموزش حرفهای دانشجومعلمان اتفاق میافتد ممکن است تفاوتهایی با مسیرهای دیگر داشته باشد؛ افزود: این تفاوتها هیچگاه به معنای کاهش ارزش و اهمیت این گروه از معلمان نیست و رسالت آموزش و پرورش بر تجهیز کامل آنان به صلاحیتهای حرفهای است.
محبی ادامه داد: اگر به هر دلیل بخشی از آموزشها در زمان لازم ارائه نشده، این نقص باید از طریق دورههای تکمیلی و آموزشهای لازم برطرف شود و هیچ تفاوتی در توجه و حمایت از معلمان ایجاد نخواهد شد.