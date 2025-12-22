معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران با ارسال پیامکی به شهروندان نسبت به پیامد‌های خطرناک تصمیم گیری‌های لحظه‌ای در زمان عصبانیت هشدار داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - ابوالفضل نیکوکار، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان تهران در اطلاعیه‌ای که به صورت پیامکی برای شهروندان ارسال شده، اعلام کرد: هنگام عصبانیت توانایی درک، تفکر و تجزیه و تحلیل ما به شدت کاهش می‌یابد و همین مسئله می‌تواند زمینه ساز بروز رفتار‌های پرخطر و وقوع جرایم شود.

در این پیام بر ضرورت مدیریت خشم به عنوان یکی از مؤثرترین شیوه‌های پیشگیری اجتماعی تأکید شده و آمده است: کنترل هیجان‌های آنی و پرهیز از واکنش‌های عجولانه، نه تنها مانع شکل گیری درگیری‌های خیابانی و خانوادگی می‌شود، بلکه از وارد شدن خسارت‌های جبران ناپذیر به زندگی افراد جلوگیری می‌کند.

منبع: مهر

