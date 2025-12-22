باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حرکات دروغین یک صهیونیست در اجتماع حامیان فلسطین + فیلم

نیرنگ یک صهیونیست توسط یک فیلمبردار لو رفت.

باشگاه خبرنگاران جوان - یک صهیونیست که تلاش داشت نشان دهد تا مورد حمله حامیان فلسطین قرار گرفته است، متوجه این نبود که فردی از کمی عقب‌تر درحال فیلمبرداری از او است.

ان شاء الله خداوند لعنتشون کنه. دنیا رو به کثافت کشانده اند. مرگ بر صهیونیست
