باشگاه خبرنگاران جوان, جواد فراهانی- محققان کلینیک مایو عواملی را کشف کرده‌اند که پیری بیولوژیکی قلب را تسریع می‌کنند و خطر مرگ را به میزان بیشتری نسبت به بسیاری از عوامل خطر سنتی مرتبط با بیماری‌های قلبی عروقی افزایش می‌دهند.

این مطالعه شامل بیش از ۲۸۰،۰۰۰ بیمار بزرگسال بود که بین سال‌های ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۳ به کلینیک مایو مراجعه کرده بودند. محققان عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت را با استفاده از پرسشنامه‌ای جامع که شامل چندین حوزه از جمله استرس، فعالیت بدنی، روابط اجتماعی، وضعیت مالی، بی‌ثباتی مسکن، تغذیه و آموزش بود، ارزیابی کردند.

محققان سن بیولوژیکی قلب را با استفاده از الکتروکاردیوگرافی با کمک هوش مصنوعی (AI-ECG) تعیین کردند. نتایج نشان داد که هرچه تفاوت بین سن بیولوژیکی و سن تقویمی قلب بیشتر باشد، خطر ابتلا به بیماری قلبی عروقی بیشتر و احتمال مرگ در آینده بیشتر می‌شود. محققان همچنین از مدل‌سازی معادلات ساختاری برای تجزیه و تحلیل رابطه بین عوامل اجتماعی تعیین‌کننده سلامت، عوامل خطر سنتی و پیری سریع قلب استفاده کردند.

این مطالعه نشان داد که مشکلات مالی و ناامنی غذایی از جمله قوی‌ترین عوامل مرتبط با تسریع پیری قلب و افزایش میزان مرگ و میر، چه در نمونه کلی و چه در تجزیه و تحلیل نتایج بر اساس جنسیت، هستند.

علاوه بر این، مشکلات مسکن و عدم فعالیت بدنی به عنوان شاخص‌های قابل اعتمادی از افزایش خطر مرگ زودرس، در سطحی قابل مقایسه با - و گاهی حتی فراتر از - برخی از عوامل خطر سنتی مانند سیگار کشیدن و رژیم غذایی نامناسب، شناخته شدند.

منبع: gazeta.ru