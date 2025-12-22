باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - در بیانیه‌ای از سوی موسسه تحقیقات فضایی آکادمی علوم روسیه آمده است: "وضعیت ژئومغناطیسی زمین از دوشنبه تا چهارشنبه این هفته به دلیل تأثیراتی که یک حفره تاجی روی خورشید ممکن است داشته باشد، ناپایدار خواهد بود. "

در این بیانیه آمده است که با توجه به شکل پیچیده حفره تاجی که روی خورشید شکل گرفته است، پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد که اثرات آن باعث ایجاد اختلالاتی در میدان ژئومغناطیسی زمین در نتیجه انتشار پلاسما خواهد شد. انتظار می‌رود طوفان‌های ژئومغناطیسی در صورت رسیدن انتشار پلاسما به مگنتوسفر سیاره ما به سطح G۲ برسند.

کارشناسان این موسسه خاطرنشان کردند که فعالیت ژئومغناطیسی جهانی در حال حاضر در دسته متوسط ​​طبقه‌بندی می‌شود.

طوفان‌های ژئومغناطیسی روی زمین ناشی از افزایش فعالیت خورشیدی هستند. آنها شبکه‌های برق را مختل می‌کنند و بر الگو‌های مهاجرت پرندگان و حیوانات تأثیر می‌گذارند. طوفان‌های قوی‌تر همچنین می‌توانند بر سیستم‌های ارتباطی و ناوبری تأثیر بگذارند. شدت این طوفان‌ها بر اساس اختلالات میدان مغناطیسی زمین به پنج دسته طبقه‌بندی می‌شود که از G۱ (ضعیف) تا G۵ (بسیار قوی) متغیر است.

منبع: TASS