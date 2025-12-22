باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
بیانات رهبر انقلاب درباره فضیلت ایام مبارک ماه رجب + فیلم

به بهانه آغاز ماه رجب، فراز‌هایی از بیانات رهبر معظم انقلاب درباره ماه رجب را مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - آغاز ماه رجب بهانه ای برای مرور فضائل ایام این ماه مبارک از زبان رهبر معظم انقلاب است.

