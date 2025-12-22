شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا ابراز نارضایتی کرد و از مسولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح یسنا ویژه مادران باردار و دارای کودک شیرخوار برای تأمین امنیت غذایی کودکان با هدف حمایت از مادران باردار و شیرده و کودکان زیر دو سال اجرا شد و افراد می‌توانند با ورود به برنامه کاربردی «شما» مراجعه کنند و پس از وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار از وضعیت خود مطلع شوند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اجرای این طرح به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام. با وجود اعلام واریز طرح یسنا کودکان زیر۲سال دهکهای۴و۵ ولی تا امروز یکم دی ریالی برای ما واریزنشده است. ضمنا مگر قراربه ۷ دهک نبود؟ طرح حمایت کودکان سوتغذیه هم با اینکه بچه ماکمبود وزن دارد ولی واریزنمی شود؟

