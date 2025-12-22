شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در واریز یارانه طرح یسنا ابراز نارضایتی کرد و از مسولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - طرح یسنا ویژه مادران باردار و دارای کودک شیرخوار برای تأمین امنیت غذایی کودکان با هدف حمایت از مادران باردار و شیرده و کودکان زیر دو سال اجرا شد و افراد می‌توانند با ورود به برنامه کاربردی «شما» مراجعه کنند و پس از وارد کردن کد ملی سرپرست خانوار از وضعیت خود مطلع شوند.
اما به گفته شهروندخبرنگار ما مدتی است که اجرای این طرح به تعویق افتاده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام. با وجود اعلام واریز طرح یسنا کودکان زیر۲سال دهکهای۴و۵ ولی تا امروز یکم دی ریالی برای ما واریزنشده است. ضمنا مگر قراربه ۷ دهک نبود؟ طرح حمایت کودکان سوتغذیه هم با اینکه بچه ماکمبود وزن دارد ولی واریزنمی شود؟

برچسب ها: طرح کالابرگ ، سوژه خبری ، مشکلات مردم
خبرهای مرتبط
تسریع در واریز کالابرگ طرح یسنا درخواست مادران شد
مشکلات تاخیر در واریز کالابرگ از زبان شهروندخبرنگار
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۲
در انتظار بررسی: ۵
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۲۵ ۰۲ دی ۱۴۰۴
500تومن پول یه بسته پوشک بچه هم نمیشه
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ضحی ندری
۲۳:۱۲ ۰۱ دی ۱۴۰۴
مادهک پنجیم تا امروز که یک دی ماه است هنوز واریز یارانه یسنا فرزندمان زیردوسال است واریزنشده
۱
۱
پاسخ دادن
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور + عکس
آسفالت گل آلود دانش آموزان شیرازی را به دردسر انداخت + فیلم
یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان در مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس
آخرین اخبار
یک دقیقه سکوت به احترام شهید محمد قربان در مسابقات سوپر لیگ فوتبال استان فارس
ترویج فرهنگ "آب را دریابیم" در دبستان آزادی نیشابور + عکس
آسفالت گل آلود دانش آموزان شیرازی را به دردسر انداخت + فیلم
گلایه دانش آموزان رباط کریم از دایر بودن مدارس در روز‌های آلوده بودن هوا
گشت و گذار زمستانی در ارتفاعات روستای درزاب بجستان + عکس
مهربانی دوستدار محیط زیست صالح آبادی به کلاغ آسیب دیده در سرمای زمستان
تصاویری از یک درخت کهنسال در روستای درزاب بجستان
فیلمی از حضور خانوار شهید سهرابی بر سر مزارش به بهانه ۴۴ سال تولد