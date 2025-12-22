باشگاه خبرنگاران جوان- حمید صاحب، مدیر کل سلامت شهرداری تهران درباره جشن ازدواج دانشجویی و اقدامات شهرداری در حوزه ترویج ازدواج جوانان گفت: این برنامه در راستای مناسبسازی فرهنگی و اجتماعی برگزار میشود و هدف آن تکریم ازدواج و حمایت از جوانان است.
وی تصریح کرد: ازدواج به هنگام نه تنها امری مقدس است بلکه زمینه رشد و شکوفایی جوانان را فراهم میکند و ترویج آن یک مسئولیت اجتماعی و وظیفه شهرداری است.
صاحب افزود: در همین راستا، شهرداری تهران مراسم ازدواج دانشجویی را با همکاری دفتر نهاد مقام معظم رهبری و دانشگاهها برگزار میکند که این جشن نیز از همین دست اقدامات است..
وی با بیان اینکه در مراسم امروز بیش از ۲۰۰ زوج دانشجو زندگی مشترکشان را آغاز میکنند گفت: درچند هفته گذشته نیز مراسم ازدواج ۱۲۰۰ زوج در دانشگاه تهران برگزار شد و همچنین ۱۱۴ زوج معلول نیزآغاززندگی مشترکشان را در برج میلاد جشن گرفتند.
مدیر کل سلامت شهرداری تهران تصریح کرد: این زوجها عمدتا با مشاوره یا انتخاب خود ازدواج کردهاند و اکنون مراسم جشن آنها با حمایت شهرداری برگزار میشود. وی تصریح کرد که متأسفانه شهرداری تاکنون توانایی تأمین جهیزیه را نداشته و لازم است خیرین و کمکهای مردمی برای تأمین حداقل اقلام ضروری مشارکت کنند.
صاحب در ادامه بیان کرد: برآورد میشود حدود ۲۵۰۰ دانشجو در سال جاری، در دانشگاههای تهران ازدواج کردهاند. به گفته وی، دو برنامه دیگر شهرداری شامل بازیهای نشاط حوزه معلولین و سالمندان است که افتتاحیه بازیهای «برنده شو» معلولین دو هفته پیش در سالن هفت تیر برگزار شد و بازیهای نشاط سالمندان نیز در تاریخ هشتم دی افتتاح خواهد شد.