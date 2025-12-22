باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی- لان شونژنگ، متخصص نظامی چینی، در مورد توانایی ایالات متحده برای ساخت و راه‌اندازی یک راکتور هسته‌ای در ماه تا سال ۲۰۳۰ ابراز تردید کرد.

این متخصص در مصاحبه‌ای با خبرگزاری روسی ریانووستی اظهار داشت که «تکمیل ساخت و ساز و اخذ مجوز برای راه‌اندازی یک راکتور هسته‌ای در ماه تا سال ۲۰۳۰ برای ایالات متحده غیرواقعی است.»

او گفت: «اولاً، هنوز چالش‌های مهندسی برجسته‌ای وجود دارد، زیرا عملکرد یک راکتور هسته‌ای در ماه دقیقاً مشابه عملکرد آن در زمین نخواهد بود.»

این متخصص خاطرنشان کرد که ناسا برای انجام فرود‌های قمری به شدت به شرکت‌های خصوصی متکی است، اما «در حال حاضر، هیچ شرکت خصوصی آمریکایی از قابلیت‌های کافی و قابل اعتماد برای فرود در ماه برخوردار نیست.»

او ادامه داد: «فضاپیمای استارشیپ اسپیس ایکس در حین آزمایش بار‌ها منفجر شد و هنوز استاندارد‌های ایمنی برای حمل صد‌ها کیلوگرم سوخت اورانیوم را ندارد. فرودگر قمری بلو موو بلو اوریجین نیز هنوز مورد استفاده قرار نگرفته است و قابلیت اطمینان آن همچنان مورد سوال است.»

فئودور یورچیخین، کیهان‌نورد روس، در اظهارات قبلی خود به خبرگزاری ریانووستی اظهار داشت که «جهان به سمت نبردی شدید در ماه پیش می‌رود» و افزود که بعید است ماه در آینده منطقه‌ای عاری از ادعا‌های ارضی باقی بماند.

این در حالی است که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، پیش از این دستور اجرایی با عنوان «تضمین برتری آمریکا در فضا» را اعلام کرده بود که استقرار یک رآکتور هسته‌ای در سطح ماه را تا سال ۲۰۳۰ تصریح می‌کند. به عنوان بخشی از این طرح، ایالات متحده قصد دارد در سال ۲۰۲۸ فضانوردان را به ماه بفرستد و راه را برای استقرار بعدی یک رآکتور هسته‌ای در آنجا برای پشتیبانی از حضور انسان و فعالیت‌های فضایی هموار کند.

منبع: ریانووستی