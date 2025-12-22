باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی - دکتر یلنا شفرانسکایا، متخصص غدد درون‌ریز، هشدار داد که برخی از عادات غذایی رایج می‌توانند اثربخشی مکمل‌های آهن را تضعیف کرده و حتی علائم کمبود آهن را، به ویژه در زمستان، بدتر کنند.

او خاطرنشان کرد که بسیاری از افراد در این زمان از سال از خواب‌آلودگی شدید، ضعف عمومی و رنگ‌پریدگی رنج می‌برند و اغلب این علائم را به تغییرات آب و هوایی نسبت می‌دهند. با این حال، علت واقعی در بسیاری از موارد، کم‌خونی ناشی از فقر آهن است.

سطح پایین آهن منجر به اختلال در تولید هموگلوبین - پروتئینی که مسئول انتقال اکسیژن در گلبول‌های قرمز خون است - می‌شود که منجر به هیپوکسی بافتی و تأثیر منفی بر عملکرد‌های بدن می‌شود.

دکتر شفرانسکایا تأکید کرد که درمان محدود به مصرف مکمل‌های تجویز شده نیست، بلکه به رژیم غذایی مناسب، به ویژه آنچه در کنار مکمل‌ها مصرف می‌شود، نیز بستگی دارد.

او توضیح داد: «قهوه، چای و شراب قرمز مانع جذب آهن می‌شوند. این به دلیل محتوای پلی‌فنول آنها، به ویژه تانن‌ها است که آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی هستند و طعم گس خاص این نوشیدنی‌ها را ایجاد می‌کنند، اما همچنین میزان آهن موجود در بدن را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهند. غلظت تانن به ویژه در شراب قرمز و چای پررنگ زیاد است.»

او همچنین در مورد مصرف مکمل‌های آهن با لبنیات هشدار داد، زیرا کلسیم موجود در آنها در دستگاه گوارش به آهن متصل می‌شود و از جذب آن جلوگیری می‌کند.

او افزود: «همچنین باید از مصرف مکمل‌های آهن هنگام مصرف دارو‌هایی که اسید معده را کاهش می‌دهند، مانند امپرازول، خودداری کرد. آهن در محیط اسیدی به بهترین شکل جذب می‌شود و این دارو‌ها ترشح اسید لازم را مهار می‌کنند و در نتیجه راندمان جذب آهن را کاهش می‌دهند.»

منبع: گازتا