باشگاه خبرنگاران جوان؛خدادادی - عزت‌الله حبیب‌زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در جلسه بررسی مشکلات دامداران و مرغداران شهرستان‌های مرند و جلفا، با اشاره به شرایط نامطلوب تأمین نهاده‌های دامی، اظهار کرد: متأسفانه مرغداران، دامداران سنتی و تعاونی‌های روستایی به دلیل کمبود شدید نهاده‌های دامی با مشکلات گسترده‌ای روبه‌رو هستند و پیگیری و رفع این مسائل از وظایف اصلی ماست.

وی افزود: شهرستان جلفا نیز با کمبود نهاده‌های دام و طیور مواجه است و مرغداران در فرآیند تأمین نهاده‌ها، به‌ویژه از طریق سامانه بازارگاه، با موانع متعددی روبه‌رو هستند که این موضوع استمرار تولید را با تهدید جدی مواجه کرده است.

حبیب زاده خاطرنشان کرد: مجلس شورای اسلامی و نمایندگان منطقه با تمام توان پیگیر مطالبات به‌حق تولیدکنندگان بخش کشاورزی هستند و انتظار می‌رود وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های اجرایی مرتبط، با رویکردی عملیاتی، برای حل فوری مشکلات دامداران و مرغداران به‌ویژه در حوزه نهاده‌های دامی و سامانه بازارگاه اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با تشریح آخرین وضعیت تأمین نهاده‌های دامی و طیور در استان، مهم‌ترین چالش این حوزه را مشکل تخصیص ارز عنوان کرد.

شهرام شفیعی افزود: این موضوع تأثیر مستقیمی بر روند واردات نهاده‌ها دارد و وزیر جهاد کشاورزی به‌صورت جدی پیگیر تأمین ارز مورد نیاز این بخش است.

وی با اشاره به وضعیت تأمین جو در استان افزود: در آذربایجان شرقی حدود ۳ میلیون رأس دام سبک وجود دارد که ۸۰ درصد جو مصرفی آنها از تولید داخلی تأمین می‌شود، اما دامداران باید در فصل برداشت، بخشی از نیاز خود را خریداری و ذخیره کنند؛ چرا که امکان تأمین کل نیاز استان از محل جو یارانه‌ای وجود ندارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی تصریح کرد: نهاده‌های دامداری‌های صنعتی عمدتاً شامل ذرت و سویا است که اگرچه در بازار موجود است، اما قیمت بالای آنها موجب نارضایتی تولیدکنندگان شده است. از سوی دیگر، حدود ۹۰ درصد واردات نهاده‌های دامی در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و واردکنندگان پس از واردات، به‌طور متوسط حدود ۸ ماه در صف تخصیص ارز می‌مانند که همین مسئله موجب اختلال در توزیع و افزایش قیمت‌ها می‌شود.

شفیعی خاطرنشان کرد: به همین دلیل، وزیر جهاد کشاورزی تصمیم گرفته است نهاده‌های واردشده توسط بخش خصوصی به شرکت پشتیبانی امور دام تحویل شود تا فرآیند توزیع به‌صورت متمرکز انجام گیرد و از گران‌فروشی و بروز فساد جلوگیری شود.

وی با تأکید بر اینکه وزارت جهاد کشاورزی در حال اصلاح رویه‌ها در حوزه نهاده‌های دامی است، افزود: آزادسازی کامل واردات نهاده‌ها با ارز آزاد، منجر به افزایش شدید قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت و در نهایت کاهش مصرف این اقلام خواهد شد؛ از این‌رو اختصاص ارز ترجیحی برای واردات نهاده‌های دامی تا پایان سال ادامه خواهد داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان با اشاره به نیاز بالای استان به نهاده‌ها گفت: سالانه حدود یک میلیون تن جو فقط برای دامداران استان مورد نیاز است و تأمین این میزان از محل نهاده‌های یارانه‌ای امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر نیز کشتی‌های حامل نهاده‌های دامی در بنادر جنوبی کشور آماده تخلیه هستند و تنها در انتظار تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی قرار دارند.