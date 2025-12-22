\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0648\u0644\u062a \u0633\u0648\u0626\u06cc\u0633 \u0645\u062d\u062f\u0648\u062f\u06cc\u062a\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0627\u062f\u06cc \u0631\u0627 \u062f\u0631 \u0627\u06cc\u0646\u062a\u0631\u0646\u062a \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0648 \u0646\u0648\u062c\u0648\u0627\u0646\u0627\u0646 \u0627\u0639\u0645\u0627\u0644 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n