شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از انتظار کارشناسان علوم آزمایشگاهی برای عضویت در نظام پزشکی خبر داد و از مسئولان درخواست رسیدگی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رشته علوم آزمایشگاهی یکی از شاخه‌های علوم پزشکی است. فارغ‌التحصیلان این رشته در دانشگاه‌های علوم پزشکی تحصیل کرده‌اند؛ و درواقع جزو رشته‌های پیراپزشکی یا پاراکلینیک محسوب می‌شوند.امروزه رفع موانع عضویت در نظام پزشکی از جمله مهمترین خواسته‌های کارشناسان علوم آزمایشگاهی شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این موضوع شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

با سلام و احترام کمیسیون بهداشت مجلس سال گذشته با حضور نمایندگان وزارت بهداشت و نظام از طریق مصوبه‌ای مبنی بر قانونی بودن عضویت کارشناسان علوم آزمایشگاهی صادر نمود بر اساس جلسه فوق، مقرر گردید وزارت بهداشت طی مکاتبه‌ای با سازمان نظام پزشکی، کارشناسان علوم آزمایشگاهی را با عنوان لیسانسیه پروانه دار فاقد مجوز تاسیس به سازمان نظام پزشکی معرفی نماید تا کلیه کارشناسان علوم آزمایشگاهی عضو نظام پزشکی شوند، اما متاسفانه به دلایل نا معلوم وزارت بهداشت پس از ۱۰ ماه هنوز نامه را صادر نکرده است. لطفا پیگیری کنید.

برچسب ها: علوم آزمایشگاهی ، سوژه خبری ، نظام پزشکی
