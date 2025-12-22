رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، از وقوع ۱۲۷ حادثه در ۷۲ ساعت گذشته در کشور خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین خان، رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، با تشریح گزارش عملیات ۷۲ ساعت گذشته اظهار کرد: در پی حوادث مختلف، ۶۰۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۸۰ نفر مصدوم بودند.

وی افزود: در جریان این عملیات‌ها، ۴۶ مصدوم برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی منتقل و ۲۰ نفر نیز به‌صورت سرپایی درمان شدند. همچنین ۲۳ نفر از حادثه‌دیدگان با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی، از شرایط خطرناک نجات یافتند.

حسین خان با اشاره به اقدامات امدادرسانی انجام‌شده بیان کرد: در مجموع به ۲۹۵ نفر امدادرسانی صورت گرفت که شامل اسکان اضطراری ۸ نفر، انتقال ۶ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام اضطراری میان ۸۰ نفر از حادثه‌دیدگان بوده است.

رئیس روابط‌عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در این مدت، ۳۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف با حضور امدادگران رهاسازی شد که در مجموع ۱۰۶ نفر از سرنشینان این خودرو‌ها از خدمات امدادی بهره‌مند شدند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این عملیات‌ها با مشارکت ۴۰۱ نیروی عملیاتی در قالب ۱۴۹ تیم در سراسر کشور به انجام رسیده است.

منبع: سازمان امداد و نجات

برچسب ها: امداد و نجات ، هلال احمر
خبرهای مرتبط
آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر مازندران
در حوادث جوی اخیر ۸ نفر جان باختند/ امدادرسانی به بیش از ۴۲ هزار هموطن متاثر از برف، کولاک و سیلاب در کشور
تشییع و تدفین امدادگر فداکار جهرمی محمد قربان + تصاویر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار به شهروندان درخصوص نگهداری طلا و جواهرات در منزل
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
کاسبی با درد مردم/ بلاگر‌هایی که یک‌شبه شغل عوض می‌کنند
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
دادستان کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
کشف اشیای عتیقه و ماینر‌های غیرمجاز ۱۳۴ میلیاردی در ۲ عملیات
کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک از مسافر قطار مشهد-تهران
درخواست تخفیف مجازات مرد آزارگر رد شد
داماد در شب یلدا آزاد شد
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال
آخرین اخبار
۱۲۷ حادثه طی ۷۲ ساعت گذشته در کشور به وقوع پیوست
درخواست اعاده دادرسی محکومین پرونده چای دبش رد شد
پناه گرم شبانه در منطقه ۱۴
برگزاری جشن ازدواج ۲۰۰ دانشجو
هشدار قضائی به شهروندان؛ خشم لحظه‌ای می‌تواند شما را مجرم کند
زاکانی: قرارداد احداث ۱۹۰ کیلومتر خط جدید مترو منعقد شده است
ثبت‌نام بیش از یک میلیون نفر در سامانه اشتغال بهزیستی
توسعه فضای آموزشی استان تهران با همراهی مؤثر شهرداری‌ها شتاب گرفته است
دادستان تهران: ۳۷ هزار میلیارد تومان تعهدات ارزی در ۸ ماهه سال جاری وصول شد
استرداد ۲.۲ میلیون قلم اموال مسروقه از اول سال
دادستان کل کشور: برخی از املاک بانک آینده، از خارج از کشور هم مشتری دارند
شبکه پهپادی سازمان امداد و نجات راه‌اندازی شد
پرداخت وام ضروری ۵۰ میلیون تومانی برای بازنشستگان کشوری تا عصر امروز
محیط‌زیست ایران در بحران/ نقش پژوهشگران در حفظ طبیعت غیرقابل انکار است
نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی در جنوب غرب پایتخت
رود دره فرحزاد پایگاه ملی آموزش کوهنوردی و ورزش‌های کوهستانی می‌شود
دستگیری باند کلاهبرداری اینترنتی توسط پلیس فتا تهران
افتتاح ایستگاه سرباز تا ۲ هفته آینده
نباید توقع داشت قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی در عمل به وظایفش شود
نقش ثبت احوال در تحقق دولت هوشمند
پایان تلخ دعوا با انار فروش دوره گرد
کشف ۱۱ کیلوگرم تریاک از مسافر قطار مشهد-تهران
کشف اشیای عتیقه و ماینر‌های غیرمجاز ۱۳۴ میلیاردی در ۲ عملیات
کاسبی با درد مردم/ بلاگر‌هایی که یک‌شبه شغل عوض می‌کنند
درخواست تخفیف مجازات مرد آزارگر رد شد
بهمن ماه فاز نخست پروژه شهید شوشتری به بهره‌برداری می‌رسد
توقف پروژه‌های سطح شهر تهران در صورت بی‌توجهی به الزامات ایمنی
تمدید مهلت ثبت نام آزمون جذب اختصاصی تصدی منصب قضا سال ۱۴۰۴
داماد در شب یلدا آزاد شد
هشدار به شهروندان درخصوص نگهداری طلا و جواهرات در منزل