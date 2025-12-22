باشگاه خبرنگاران جوان - امیرحسین خان، رئیس روابطعمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، با تشریح گزارش عملیات ۷۲ ساعت گذشته اظهار کرد: در پی حوادث مختلف، ۶۰۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۸۰ نفر مصدوم بودند.
وی افزود: در جریان این عملیاتها، ۴۶ مصدوم برای دریافت خدمات تخصصی به مراکز درمانی منتقل و ۲۰ نفر نیز بهصورت سرپایی درمان شدند. همچنین ۲۳ نفر از حادثهدیدگان با انجام عملیات نجات فنی و رهاسازی، از شرایط خطرناک نجات یافتند.
حسین خان با اشاره به اقدامات امدادرسانی انجامشده بیان کرد: در مجموع به ۲۹۵ نفر امدادرسانی صورت گرفت که شامل اسکان اضطراری ۸ نفر، انتقال ۶ نفر به اماکن امن و توزیع اقلام اضطراری میان ۸۰ نفر از حادثهدیدگان بوده است.
رئیس روابطعمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر ادامه داد: در این مدت، ۳۳ دستگاه خودرو گرفتار در برف با حضور امدادگران رهاسازی شد که در مجموع ۱۰۶ نفر از سرنشینان این خودروها از خدمات امدادی بهرهمند شدند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: این عملیاتها با مشارکت ۴۰۱ نیروی عملیاتی در قالب ۱۴۹ تیم در سراسر کشور به انجام رسیده است.
منبع: سازمان امداد و نجات