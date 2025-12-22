وقتی صحبت از مجسمه می‌شود همه یاد میکل‌آنژ می‌افتند، اما مصر باستان هزاران سال قبل‌تر شاهکار خلق کرده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - وقتی صحبت از مجسمه‌های مشهور تاریخ باشد، «داوود» ‌ از «میکل‌آنژ»، ‌ «اندیشه‌گر» از «رودن» یا شاید «پیروزی بال‌دار» موزه «لوور» بیش از هر چیزی در ذهن تداعی می‌شود. اما گوشه و کنار جهان، مملو از مجسمه‌های خیره‌کننده‌ای است که نه در صد سال اخیر بلکه هزاران سال قبل خلق شده‌اند، همچون «کاتب نشسته» که اکنون در «لوور» زندگی می‌کند.

 مصر باستان هرگز باستان‌شناسان را ناامید نکرده و شگفتی‌های این تمدن پا را فراتر از دنیای علم و پژوهش گذاشته و بین مردم عادی هم محبوبیت پیدا کرده است.

تابوت‌های زرین، تاج‌های جواهرنشان و مومیایی‌های باشکوه دوران فرعون‌ها شهرت جهانی دارند. اما شگفتی‌های این دوره فقط به این اشیاء پرزرق و برق محدود نمی‌شود. در دل موزه «لوور»، ‌ مجسمه‌ای از حوالی ۴۰۰۰سال قبل به نمایش گذاشته شده که به معنای واقعی کلمه مسحورکننده است. مجسمه‌ای به شکل یک «کاتب نشسته»، با چشم‌هایی خیره‌کننده که مرز بین واقعیت و ساخته دست بشر را محو می‌کند.

چشم‌های افسونگر ۴۰۰۰ساله


در نگاه اول به این مجسمه، از خود می‌پرسیم آیا این چشم‌ها واقعی‌اند!؟ شاید اگر پیکر سنگی کاتب تنلگر نزد، ‌ ساعت‌ها در جست و جوی برای پاسخ به چشم‌های او خیره بمانیم.

درحقیقت «کاتب نشسته» مهارت شگفت‌انگیز هنرمندی از هزاران سال قبل را به رخمان می‌کشد که با استفاده از نبوغی تحسین‌برانگیز، بلور سنگی و مس را در کنار هم نشانده تا مردمک چشم کاتب نور را بازتاب دهد.

نکته جالب دیگر اینکه، فرزندان فرعون اغلب در هیأت کاتب به تصویر کشیده می‌شدند و عجیب نیست که «کاتب نشسته» ‌ تصویری از یکی از فرزندان فرعون دودمان چهارم یا پنجم مصر باشد.

چشم‌های افسونگر ۴۰۰۰ساله


این مجسمه حوالی ۱۸۵۰ میلادی توسط باستان‌شناسی فرانسوی در گورستان «سقاره» پیدا شد. همان گورستانی که هر ساله محل کشف آثار تاریخی ارزشمند است. «لوور» چند سال بعد از کشف «کاتب نشسته» آن را به مجموعه خود اضافه کرد و حالا این مجسمه با طوماری که در دست گرفته و چشمان افسونگر خود نظاره‌گر نسل‌هایی است که هزاران سال بعد از او متولد شدند.

منبع: ایسنا

برچسب ها: میراث تاریخی ، تمدن کهن ، مصر باستان
