باشگاه خبرنگاران جوان - قسمت اول سریال «بهار شیراز» ساخته حسن وارسته از شامگاه دوشنبه ۱ دی ماه ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پش می‌شود و و بازپخش آن ساعت ۹:۵۰ صبح روز بعد است.

این سریال که محصول مرکز سیمرغ صدا و سیما است و داستانش در شهر شیراز و در یک خانواده شیرازی روایت می‌شود، حکایت خانواده آقای نادر معدل و همسرش «پوران نظافت» است که در هر قسمت درگیر یک ماجرای شیرین و جذاب می‌شوند.

سودابه بیضایی، قربان نجفی، ساره رشیدی، مازیار مهرگان، سام نوری، واله داوودنژاد، ناهید استواری، محمدرضا خادمی، نسرین نکیسا، مجتبی فلاحی، میثاق جمشیدی، مریم ماهور، حدیث چهره پرداز، سهیل محزون، احمدرضا موسوی و شکوفه عزیزی از جمله بازیگران این سریال هستند.

با توجه به فرارسیدن سالروز شهادت امام علی النقی (ع) قسمت دوم این سریال به جای شامگاه سه شنبه، ۲ دی روز چهارشنبه ۳ دی ماه پخش می‌شود و خلاصه دو قسمت اول نیز روز پنجشنبه ۴ دی ماه روی آنتن می‌رود.

عوامل سریال «بهار شیراز» عبارتند از: ابوالفضل صفری (طراح و تهیه کننده)، حسن وارسته (نویسنده و کارگردان)، محمد شریفی (سرپرست گروه کارگردانی)، سعید صفری (جانشین تهیه کننده)، محمود سالاری (ناظر کیفی)، سید مهدی ناظمی (مشاور پروژه)، وحید ملک محمدی (مدیر فیلمبرداری)، پری سا ناهیدپور (تدوین)، فائزه باقری (مدیر برنامه ریزی)، مهدیار سزاوار (جلوه‌های ویژه بصری)، کیان حجازی (طراحی و ترکیب صدا)، محمدرضا اصغری (موسیقی و تنظیم قطعات)، علی زند وکیلی (خواننده تیتراژ)، حمیدرضا سبک دست (اصلاح رنگ)، قاسم ترکاشوند (طراح صحنه و دکور)، شهزاد نصر (طراح لباس)، رسول نعمتی (طراح چهره پردازی)، زهرا پیچک (منشی صحنه)، حامد شیوندی (مدیر صدابرداری) و یوسف عبدالرضایی (عکاس).

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی سیما