باشگاه خبرنگاران جوان - در این همایش که به مناسبت روز بزرگداشت رودکی و به منظور پاسداشت زبان و ادب فارسی برگزار میشود، بیش از سی نفر از مجریان تراز زبان فارسی از معاونتهای سیما، صدا و سیاسی حضور دارند.
حسن سلطانی، راحله امینیان، مژده لواسانی، سید قاسم بی نیاز، عباس موزون، الهام حسین زاده، مجید یراق بافان، ملیکا زارعی، مبینا نصیری، شهرام شکیبا، نیما کرمی، ندا سپانلو، فرزاد حسنی و گیتی خامنه از جمله مجریان حاضر در این همایش هستند.
امید جلوداریان، دبیر همایش اعلام کرد: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه؛ غلامعلی حداد عادل، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، محمود شالویی، رئیس انجمن مفاخر فرهنگی و رضامراد صحرایی، وزیر پیشین آموزش و پرورش در این همایش سخنرانی میکنند.
وی افزود: مجریان تراز زبان فارسی با ملاکهایی، چون به کار نبردن واژههای فرنگی، به کاربردن آرایههای ادبی در گفتار، استفاده از ابیات شاعران و رعایت نکات دستور زبان فارسی انتخاب شدهاند.
چهارم دی در گاهشمار رسمی ایران، روز بزرگداشت رودکی پدر شعر فارسی است.
منبع: صدا و سیما