باشگاه خبرنگاران جوان - پر رفت و آمدترین فرودگاه‌های جهان در سال ۲۰۲۵ با مدیریت بیش از ۷۰ میلیون مسافر، نه فقط نام برترین‌ها را کسب کردند، بلکه در حال بازآفرینی شکل سفر هوایی در مقیاس گسترده هستند.

در دنیای پساکرونایی که سفر هوایی قوی‌تر از همیشه بازگشته است، پرازدحام‌ترین فرودگاه‌های جهان نه فقط با تعداد مسافر، بلکه با میزان مدیریت آنان مشخص می‌شوند. از تجربیات مسافران و امکانات نوآورانه گرفته تا اتصال و پایداری، بهترین فرودگاه‌های ۲۰۲۵ با بیش از ۷۰ میلیون مسافر، فرودگاه‌هایی را برجسته می‌کنند که با مدیریت حجم ترافیک سرسام‌آور، در برترین‌ فرودگاه‌ها قرار دارند.

سایت «اویشن تو زد» گزارش کرد، فهرست ۱۰ فرودگاه برتر سال جاری ترکیبی جذاب از آسیا، اروپا، خاورمیانه و آمریکای شمالی است. این فرودگاه‌ها نه فقط دروازه‌های ملی هستند، بلکه نمادهای جاه‌طلبی ملی و پیشرفت فناوری نیز محسوب می‌شوند.

فرودگاه توکیو هاندا

فرودگاه هاندا که اغلب تحت‌الشعاع همتایان بین‌المللی پر زرق و برق‌تر خود قرار می‌گرفت، در سال جاری به فرودگاه اصلی پیشرو جهان تبدیل شده است. اکنون این دروازه برتر بین‌المللی و داخلی ژاپن، سالانه میزبان بیش از ۸۵ میلیون مسافر شده و با وجود این تعداد همچنان با وقت‌شناسی، تمیزی و کارایی عملیاتی مشهور است. نقطه قوت هاندا این است که توانسته راحتی و سرعت را با هم ترکیب کند. زمان کوتاه برای سوار شدن تاکسی و حمل و نقل سریع، توسط مسافران مورد ستایش قرار می‌گیرد. هاندا همچنین سرویس حمل و نقل سریع به مرکز شهر توکیو ارائه می‌دهد و راحت‌ترین فرودگاه بزرگ آسیا است. آنچه واقعا هاندا را متمایز می‌کند، توجه ویژه آن به رضایت مشتری است. این فرودگاه، در سال جاری، مسیریابی مبتنی بر هوش مصنوعی را معرفی و دروازه‌های بیومتریک را در تمام ترمینال‌ها پیاده‌سازی کرد و همچنان به بهبود تجربه سفر ادامه داد.

فرودگاه بین‌المللی اینچئون

فرودگاه بین‌المللی اینچئون کره جنوبی، همواره یکی از برترین فرودگاه‌های جهان بوده و در سال جاری نیز همچنان جایگاه خود را در صدر حفظ کرده است. اینچئون با ترافیک سالانه بیش از ۷۱ میلیون مسافر، مهمان‌نوازی کره‌ای را با فناوری پیشرفته ترکیب می‌کند. آخرین توسعه ترمینال دو اینچئون که در اوایل سال جاری تکمیل شد، ظرفیت فرودگاه را افزایش داد و اتوماسیون پیشرفته، از جمله چرخ دستی‌های حمل بار خودکار و اسکنرهای امنیتی هوشمند را معرفی کرد. مسافران معمولا از معماری، باغ‌های داخلی و مناطق فرهنگی آن تعریف می‌کنند. اینچئون به دلیل مهارتش در مدیریت نقل و انتقالات بین‌المللی طولانی‌مدت و شبکه جهانی به سرعت در حال توسعه خود، چه در آسیا و چه در آمریکای شمالی، شناخته شده است.

فرودگاه شارل دوگل پاریس

این فرودگاه در چند سال گذشته دستخوش تحول چشمگیری شده است و اکنون بیش از ۷۰ میلیون مسافر آن از بهبود ایرفرانس و شبکه رو به رشد ترانس آتلانتیک و اروپا بهره‌مند می‌شوند. این فرودگاه در سال جاری سیستم مدیریت گیت واحد و گیت‌های خودکار سوار شدن به هواپیما را در تمام مناطق معرفی کرد. فرودگاه شارل دوگل پاریس در میان فرودگاه‌های برتر جهان، نه فقط به دلیل کارایی، بلکه به دلیل پایبندی به پایداری نیز مورد تحسین قرار گرفته است. در این فرودگاه طی سال جاری، یک مرکز انرژی خورشیدی جدید با هدف کاهش ۲۰ درصدی تولید کربن افتتاح شد.

فرودگاه بین‌المللی دبی

فرودگاه بین‌المللی دبی، همچنان غول سفرهای بین‌المللی است و در سال جاری پذیرای بیش از ۹۰ میلیون مسافر بوده است. این فرودگاه به عنوان پایگاه اصلی امارات، اتصال بی‌نظیری را در سراسر جهان، به ویژه بین اروپا، آسیا و آفریقا، فراهم می‌کند. ترمینال شماره سه فرودگاه دبی، بزرگترین ترمینال فرودگاهی جهان، همچنان با سالن‌های مجلل، گیت‌های هوشمند و سیستم‌های حمل بار فوق‌العاده کارآمد، خیره‌کننده است. در سال جاری، این فرودگاه همچنین یک منطقه سرگرمی فراگیر با غرفه‌های مسافرتی واقعیت مجازی و نمایشگاه‌های فرهنگی عربی راه‌اندازی کرد.

فرودگاه استانبول

فرودگاه استانبول احتمالا جاه‌طلبانه‌ترین پروژه هوانوردی جهان است و عملکرد آن در سال جاری نشان می‌دهد که به وعده خود عمل می‌کند. اکنون این فرودگاه با استقبال بیش از ۸۰ میلیون مسافر سالانه، یک ارتباط حیاتی بین قاره‌ای میان شرق و غرب است. این فرودگاه که از ابتدا توسعه آن در نظر گرفته شده، جادار و با طراحی کارآمد است. شرکت‌های هواپیمایی ترکیه از طرح فرودگاه استانبول نهایت استفاده را می‌برند. نقاط ترخیص بیومتریک جدید و بخش‌های معاف از گمرک گسترش‌یافته در اوایل سال جاری آغاز به کار کردند که تجربه مسافر را بیش از پیش بهبود بخشیدند. این فرودگاه، جایگاه ترکیه را به عنوان یک قدرت در حال ظهور در هوانوردی جهانی تثبیت می‌کند.

فرودگاه هیترو لندن

فرودگاه هیترو لندن همچنان شلوغ‌ترین و تاثیرگذارترین قطب هوانوردی اروپا است و در سال جاری به بیش از ۸۳ میلیون مسافر خدمات ارائه داد. با وجود تاثیر برگزیت و رقابت منطقه‌ای فزاینده، هیترو به‌طور گسترده‌ای مدرن‌سازی شده است تا پیشتاز بماند. گسترش ترمینال شماره دو و نوسازی ترمینال شماره سه آن در سال‌های اخیر، هم کارایی طرح را بهبود بخشیده و هم به کاهش تاخیرها کمک کرده است. بخش جدید پایداری فرودگاه هیترو، با تمرکز بر وسایل نقلیه زمینی برقی و بازیافت زباله، همچنین راه را به سوی هوانوردی سبز نشان می‌دهد.

فرودگاه بین‌المللی گوانگژو بایون

این فرودگاه به توسعه خود به طور مداوم ارائه داده است و در سال جاری، ۷۶ میلیون مسافر در سال را تحت‌الشعاع قرار داد. این فرودگاه با بهبود سفرهای داخلی چین تقویت شده و به عنوان قطب ثانویه به پکن و شانگهای خدمت می‌کند. ترمینال ۲ که قبل از همه‌گیری کرونا به پایان رسید، اکنون به یکی از کاربردی‌ترین و جادارترین ترمینال‌های آسیا تبدیل شده است. گوانگژو همچنین در سال جاری خط آهن پرسرعت به مرکز شهر افتتاح کرد که زمان حمل و نقل مسافران را بیش از پیش کاهش می‌دهد. موقعیت گوانگژو در سال جاری، بلوغ عملیاتی، اتصال منطقه‌ای و افزایش ارتباطات بین‌المللی آن، به ویژه با آسیای جنوب شرقی و اروپا را برجسته می‌کند.

فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی

فرودگاه بین‌المللی ایندیرا گاندی هند در دهلی، جایگاه خود را به عنوان یکی از سریع‌ترین مراکز بزرگ در حال رشد در آسیا تثبیت کرده و در سال جاری از مرز ۷۷ میلیون مسافر عبور کرده است. این فرودگاه با گسترش عملیات بین‌المللی ایر ایندیا و ایندیگو، شاهد افزایش ترافیک ورودی و خروجی بوده است. ترمینال سه همچنان بهترین بخش فرودگاه است، اما در سال ۲۰۲۵، ارتقاهایی در ترمینال‌های شماره یک و دو همراه با سیستم جدید دو بانده برای کاهش ازدحام انجام شد. سیستم تشخیص چهره فرودگاه نیز شاهد پیاده‌سازی گسترده بود و ورود و خروج مسافران را تقریبا بدون کاغذ کرد. به عنوان یکی از بهترین فرودگاه‌ها، موفقیت دهلی بازتابی از اقتصاد پررونق هند است که تقاضا برای سفرهای هوایی داخلی و جهانی را افزایش می‌دهد.

فرودگاه بین‌المللی دالاس/فورت ورث

دالاس/فورت ورث در سال جاری یکی از شلوغ‌ترین و کارآمدترین فرودگاه‌های آمریکا بوده است و با بیش از ۸۷ میلیون مسافر در سال، از استراتژی مرکزیت جغرافیایی و جابجایی مسافران با امریکن ایرلاینز بهره‌مند است. سیستم جدید «اسکای ترن» (SkyTrain) انتقال سریع‌تر بین ترمینال‌ها را تسهیل می‌کند، در حالی که طرح پنج ترمینالی برای اتصالات ساده‌تر پیکربندی شده است. این فرودگاه همچنین میزبان بزرگترین مزرعه خورشیدی فرودگاهی آمریکا است که بخشی از تلاش آن برای دستیابی به عملیات خالص صفر تا سال ۲۰۳۵ است.

فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس

فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس مدت‌هاست که با ازدحام و هرج و مرج مترادف شده است، اما در سال جاری، دوباره به روی جهان باز می‌شود. این فرودگاه که سالانه به بیش از ۷۶ میلیون مسافر خدمات ارائه می‌دهد، تقریبا دستخوش تحول شده و با تکمیل سیستم جابجایی خودکار افراد و ترمینال چهار بازسازی شده، پیشگام بوده است. مسافران اکنون از زمان‌های انتقال بسیار کوتاه‌تر و فضای داخلی مدرن لذت می‌برند.

