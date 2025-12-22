پیام شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، توسط خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان پیگیری شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شما شهروندان عزیز در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، پیام‌هایی برای سرویس شهروندخبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان ارسال کردید، که پس از بررسی برای پیگیری به سرویس اقتصادی ارجاع داده شد.

شرایط سخت دریافت وام فرزندآوری و ازدواج سد راه متقاضیان

رنجش متقاصیان از گره بسته وام ازدواج و فرزندآوری

اختلال در سامانه فرابانک ملت متقاضیان وام ازدواج و فرزندآوری را به دردسر انداخت

نتیجه پیگیری خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در مورد مشکلات تاخیر در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، در لینک زیر مشاهده کنید.

پرداخت وام ازدواج و فرزند از مرز ۲۰۱ همت گذشت

طبق اعلام روابط عمومی بانک مرکزی گفت: تعداد پرداخت وام ازدواح و فرزند از مرز ۲۰۱ همت عبور کرده و بیش از ۹۰۰ هزار متقاضی وام خود را دریافت کردند

