باشگاه خبرنگاران جوان - مدیر یک کارخانه ایتالیایی با ایمیلی روبرو شد که بوی سرقت می‌داد؛ پیامی که به او فهماند تمام داده‌های تولید شده توسط ماشین‌آلات خودش، دیگر متعلق به او نیست و برای دسترسی به آن‌ها باید باج بپردازد.

در زمستان سال ۲۰۱۹ میلادی، زمانی که تجهیزات یک کارخانه صنعتی در شمال ایتالیا با حسگرهای پیشرفته دیجیتال شدند، کسی تصور نمی‌کرد که این پیشرفت، آغاز یک اسارت اطلاعاتی باشد. شریک فناوری آمریکایی با ارسال ابلاغیه‌ای رسمی اعلام کرد که تمام داده‌های استخراج شده از دستگاه‌ها، طبق قرارداد، دارایی انحصاری پلتفرم محسوب می‌شود. این شرکت ایتالیایی که سال‌ها برای هوشمندسازی خطوط تولید خود سرمایه‌گذاری کرده بود، ناگهان متوجه شد که داده‌های بیرون آمده از دل کارخانه‌اش به گروگان گرفته شده است. این حادثه، رابطه واضحی را میان «اتکای فنی» و «از دست دادن مالکیت معنوی» برقرار کرد و به نمادی از واقعیت تلخ اقتصاد دیجیتال تبدیل شد. در دهه ۲۰۱۰ میلادی، انفجار اینترنت اشیا باعث شد تا هر دستگاهی، از آسانسور تا ماشین‌آلات سنگین، به یک چشمه تولید داده تبدیل شود. اما در این میان، یک ابهام حقوقی بزرگ شکل گرفت: آیا داده متعلق به سازنده دستگاه است، یا پلتفرم نرم‌افزاری، یا کاربری که بابت استفاده از آن هزینه می‌پردازد؟