نظرسنجی‌های جدید نشان می‌دهد دونالد ترامپ در آستانه انتخابات ۲۰۲۶، نه تنها حمایت عمومی، بلکه نیمی از پایگاه سرسخت خود در جنبش «ماگا» را از دست داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس نتایج سه نظرسنجی اخیر، دونالد ترامپ، در آستانه انتخابات حساس میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ با کاهش قابل‌توجه حمایت در میان پایگاه سنتی خود مواجه است.
 
 نظرسنجی‌ های ان بی سی نیوز، مرکز پیو، رویترز و ایپسوس نشان می‌دهند که ترامپ نه‌تنها بخشی از حامیان سرسخت جنبش ماگا یا «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (MAGA) را از دست داده، بلکه سیاست‌های او در حوزه اخراج مهاجران و مدیریت اقتصادی نیز با واکنش منفی فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.در شرایطی که آمریکا به سمت انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ حرکت می‌کند، این روندها می‌تواند تلاش حزب جمهوری‌خواه برای حفظ کنترل کنگره را با تهدید جدی مواجه کند. طبق نظرسنجی شبکه ان بی سی نیوز، نسبت جمهوری‌خواهانی که خود را بیش از هر چیز وابسته به جنبش MAGA می‌دانند، از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون ۷ واحد درصد کاهش یافته است.در تازه‌ترین نظرسنجی که بین ۲۰ نوامبر تا ۸ دسامبر انجام شد، تنها ۵۰ درصد از جمهوری‌خواهان اعلام کردند که هویت سیاسی‌شان به ماگا نزدیک‌تر است؛ این رقم در ابتدای سال ۵۷ درصد بود.در مقابل، ۵۰ درصد دیگر اکنون می‌گویند که خود را بیشتر با حزب جمهوری‌خواه سنتی همسو می‌دانند؛ موضوعی که نشان‌دهنده بازآرایی معنادار در درون حزب جمهوری‌خواه است. همزمان، میزان محبوبیت کلی ترامپ نیز کاهش یافته و از ۴۵ درصد به ۴۲ درصد رسیده، در حالی که نرخ عدم رضایت از عملکرد او از ۵۵ درصد به ۵۸ درصد افزایش یافته است.
 
نظرسنجی تازه مرکز پژوهشی پیو که بین ۶ تا ۱۶ اکتبر انجام شده، نشان می‌دهد تعداد فزاینده‌ای از جمهوری‌خواهان معتقدند دولت ترامپ در زمینه اخراج مهاجران «زیاده‌روی» می‌کند.بر اساس این نظرسنجی، ۲۰ درصد از جمهوری‌خواهان و گرایش‌یافتگان به این حزب گفته‌اند که کاخ سفید در موضوع اخراج مهاجران «بیش از حد پیش رفته است»؛ رقمی که در ماه مارس ۱۳ درصد بود.اگرچه اکثریت جمهوری‌خواهان (۶۴ درصد) همچنان از رویکرد دولت حمایت می‌کنند، اما افزایش مخالفت‌ها نشانه تغییری قابل‌توجه در نگرش درون‌حزبی است.این نارضایتی در میان جمهوری‌خواهان لاتین‌تبار شدیدتر است؛ به‌طوری که ۴۷ درصد از آنان گفته‌اند دولت در سیاست‌های اخراجی زیاده‌روی می‌کند، در حالی که این رقم تنها هفت ماه قبل ۲۸ درصد بود.
 
چندین نظرسنجی اخیر همچنین کاهش محبوبیت ترامپ در حوزه اقتصاد را تأیید می‌کنند. نظرسنجی مشترک رویترز/ایپسوس که بین ۱۲ تا ۱۴ دسامبر انجام شد، نشان داد تنها ۳۳ درصد از بزرگسالان آمریکایی از نحوه مدیریت اقتصاد توسط ترامپ رضایت دارند؛ این پایین‌ترین رقم او در سال ۲۰۲۵ بوده است.در زمینه اقتصادی حتی در میان جمهوری‌خواهان نیز حمایت ها از ترامپ کاهش یافته است؛ به‌طوری که ۷۲ درصد از آن‌ها عملکرد اقتصادی ترامپ را تأیید کرده‌اند، در حالی که این رقم در اوایل همان ماه ۷۸ درصد بود.محبوبیت کلی ترامپ در این نظرسنجی ۳۹ درصد اعلام شده که تقریباً برابر با پایین‌ترین سطح محبوبیت او از زمان بازگشت به قدرت است.
 
کوستاس پاناگوپولوس، استاد علوم سیاسی دانشگاه نورث‌ایسترن در این باره تصریح کرد: «به‌نظر می‌رسد محبوبیت ترامپ در مسیر نزولی قرار گرفته و حتی حامیان سرسخت او در ماگا نیز در حال بازنگری در حمایت خود از وی هستند. ریشه اصلی این مسئله احتمالاً برداشت رأی‌دهندگان از ناتوانی دولت و جمهوری‌خواهان کنگره در حل مشکلات اقتصادی است؛ نارضایتی‌ای که اکنون به سایر حوزه‌ها نیز سرایت کرده است.»مارک شاناهان، استاد سیاست آمریکا نیز گفت: «ترامپ در سال ۲۰۲۶ نامزد نیست، اما همچنان بر انتخابات سایه خواهد انداخت. نتیجه انتخابات به اقتصاد گره خورده و اگر وضعیت اقتصادی همچنان ضعیف بماند، سیاست‌های او به نامزدهای جمهوری‌خواه آسیب خواهد زد. اگر جمهوری‌خواهان کنترل کنگره را از دست بدهند، مسیر انتخابات ۲۰۲۸ کاملاً غیرقابل پیش‌بینی خواهد شد.»انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ آزمونی سرنوشت‌ساز برای ترامپ و حزب جمهوری‌خواه خواهد بود. به دلیل کاهش محبوبیت رئیس‌جمهور و تشدید شکاف‌ها میان ماگا و بدنه سنتی حزب، رهبران جمهوری‌خواه از هم‌اکنون در حال بازنگری در راهبردهای انتخاباتی خود هستند؛ راهبردهایی که می‌تواند آینده سیاسی این حزب و نقش ترامپ در آن را تعیین کند.
 
منبع: فارس
