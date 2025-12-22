نظرسنجی‌ های ان بی سی نیوز، مرکز پیو، رویترز و ایپسوس نشان می‌دهند که ترامپ نه‌تنها بخشی از حامیان سرسخت جنبش ماگا یا «آمریکا را دوباره بزرگ کنیم» (MAGA) را از دست داده، بلکه سیاست‌های او در حوزه اخراج مهاجران و مدیریت اقتصادی نیز با واکنش منفی فزاینده‌ای روبه‌رو شده است.

در شرایطی که آمریکا به سمت انتخابات میان‌دوره‌ای ۲۰۲۶ حرکت می‌کند، این روندها می‌تواند تلاش حزب جمهوری‌خواه برای حفظ کنترل کنگره را با تهدید جدی مواجه کند.

طبق نظرسنجی شبکه ان بی سی نیوز، نسبت جمهوری‌خواهانی که خود را بیش از هر چیز وابسته به جنبش MAGA می‌دانند، از آوریل ۲۰۲۵ تاکنون ۷ واحد درصد کاهش یافته است.

در تازه‌ترین نظرسنجی که بین ۲۰ نوامبر تا ۸ دسامبر انجام شد، تنها ۵۰ درصد از جمهوری‌خواهان اعلام کردند که هویت سیاسی‌شان به ماگا نزدیک‌تر است؛ این رقم در ابتدای سال ۵۷ درصد بود.

در مقابل، ۵۰ درصد دیگر اکنون می‌گویند که خود را بیشتر با حزب جمهوری‌خواه سنتی همسو می‌دانند؛ موضوعی که نشان‌دهنده بازآرایی معنادار در درون حزب جمهوری‌خواه است.

همزمان، میزان محبوبیت کلی ترامپ نیز کاهش یافته و از ۴۵ درصد به ۴۲ درصد رسیده، در حالی که نرخ عدم رضایت از عملکرد او از ۵۵ درصد به ۵۸ درصد افزایش یافته است.