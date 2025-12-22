خاطرات طنز و شوخی که بعضا مجاهدان تعریف می‌کنند همانقدر دلنشین است که از خاطرات دیگرشان می‌گویند.

باشگاه خبرنگاران جوان - رزمندگان در دفاع مقدس مجموعه‌ای از حالات و رفتارها را داشتند. در واقع زندگی شهدا را بخوانید مصداق بارز این جمله است که به تعداد آدم‌ها راه وجود دارد برای رسیدن به خدا. فضای جبهه هر چه بود، شوخی‌ها و خنده‌ها، گریه‌ها و عبادت‌ها همه بوی اخلاص می‌داد. برای همین هم بر خلاف تمام جنگ‌های دنیا، رزمندگان با اینکه مشغول نبرد بودند اما روحیه‌هایشان بالا بود. 

خاطرات طنز و شوخی که بعضا مجاهدان تعریف می‌کنند همانقدر دلنشین است که از خاطرات دیگرشان می‌گویند. جعفر طهماسبی یکی از رزمندگان آن سال‌ها خاطره‌ای را از روزهای ماه رجب در یکی از سال‌ها اینطور تعریف می‌کند: 

بین نماز ظهر و عصر مشغول خواندن تعقیبات ماه رجب و همان دعای معروف یامن ارجوه ... بودم و همه ی بچه‌ها دعا رو با هم زمزمه می‌کردند. شهید زعفری کنارم نشسته بود و شهید فیروزبخت هم کنار زعفری بود.

به اینجای دعا رسیدیم که مستحبه با دست چپ محاسن رو بگیریم و با دست راست به راست و چپ اشاره کنیم. بعضی بچه‌ها حتی نوجوان‌ها یک ته محاسنی داشتند که با نوک انگشت‌ها‌شون بگیرند. اما همه ناگهان به شهید زعفری خیره شدند که هیچ ریشی نداشت. می‌خواستند ببینند او چیکار می‌کنه.

زعفری هم با همان خنده همیشگی‌اش با دست چپ ریش‌های پر پشت شهید فیروزبخت رو گرفت و مثل بقیه با انگشت راستش به راست و چپ اشاره می‌کرد.

دفاع مقدس , شهید , جنگ ,

منبع: تسنیم

برچسب ها: جنگ تحمیلی ، دفاع مقدس ، ماه رجب
خبرهای مرتبط
از خیمه‌های آتش تا شعله‌های بیداری
وظیفه حکومت درباره روشن کردن حقیقت در ذهن جامعه
شب یلدا و شب اول رجب؛ تقارن صبر طبیعت و بیداری دل
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
خروجی‌های خندوانه چطور به ترند فضای کمدی تبدیل شدند؟
کشف اسرار بتن جاودانه روم که تاریخ معماری را زیر سؤال می‌برد
بلندترین شب ایرانی‌ها با امید سحر شد
هوش مصنوعی، قاتل دستور پخت غذای ما شده!
خطرناک‌تر از دخانیات؛ «بی‌تحرکی» به اندازه ۲۰۰ نخ سیگار به بدن آسیب می‌زند!
۱۰ کلمه‌ای که فرانسوی‌ها سال ۲۰۲۵ در فرهنگ لغت آنلاین جست‌و‌جو کردند
۱۰ کشف شگفت‌انگیز درباره مغز در سال ۲۰۲۵
دلفین‌هایی که دوستان صمیمی دارند، آهسته‌تر پیر می‌شوند
چگونه انتخاب کلمات، شخصیت درونی ما را فاش می‌کند؟
سیاست نان و سیرک سعودی؛ سرمایه‌گذاری در بازی‌های ویدئویی برای جلب حمایت نسل جوان
آخرین اخبار
«دانش» به مثابه «سلاح»؛ چگونه امام باقر (ع) مسیر تاریخ را بدون شمشیر تغییر داد؟
ترفند جالب یک شهید در خصوص دعای ماه رجب!
ترامپ در سراشیبی سقوط؛ «ماگا» دیگر جذابیت سابق را ندارد
خطرناک‌تر از دخانیات؛ «بی‌تحرکی» به اندازه ۲۰۰ نخ سیگار به بدن آسیب می‌زند!
باج‌گیری مدرن از کارخانه ایتالیایی؛ وقتی داده‌های خودتان را به شما می‌فروشند!
ده فرودگاه برتر جهان در سال ۲۰۲۵ را بشناسید
شاهکاری فراتر از «داوود» و «اندیشه‌گر»؛ ملاقات با کاتب ۴ هزار ساله
هوش مصنوعی، قاتل دستور پخت غذای ما شده!
کشف اسرار بتن جاودانه روم که تاریخ معماری را زیر سؤال می‌برد
چگونه انتخاب کلمات، شخصیت درونی ما را فاش می‌کند؟
خروجی‌های خندوانه چطور به ترند فضای کمدی تبدیل شدند؟
دلفین‌هایی که دوستان صمیمی دارند، آهسته‌تر پیر می‌شوند
۱۰ کلمه‌ای که فرانسوی‌ها سال ۲۰۲۵ در فرهنگ لغت آنلاین جست‌و‌جو کردند
سیاست نان و سیرک سعودی؛ سرمایه‌گذاری در بازی‌های ویدئویی برای جلب حمایت نسل جوان
۱۰ کشف شگفت‌انگیز درباره مغز در سال ۲۰۲۵
مربع کوچک با اثر بزرگ/ هشتگ چقدر برای وایرال شدن یک محتوا مهم است؟
بلندترین شب ایرانی‌ها با امید سحر شد
رسوایی اپستین گسترده‌تر می‌شود
اساطیر زمستانی پیروزی نور بر تاریکی؛ آیین‌های یلداگون در سراسر جهان
دانشمندکشُی اسرائیل از بغداد تا پاریس
«دیکتاتوری» از آستین علی کریمی بیرون زد!