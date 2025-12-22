معاون عمرانی استاندار تهران اعلام کرد: مدارس ابتدایی استان تهران جز فیروزکوه و رباط کریم فردا ۲ دی ماه مجازی و طرح زوج و فرد از درب منزل تا ۴۸ ساعت آینده اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - سید کمال الدین میرجعفریان معاون عمرانی استاندار تهران، از برگزاری کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران خبر داد و اظهار کرد: برای فردا سه شنبه دوم دی ماه مهدکودک و پیش دبستانی‌ها استان تهران جز شهرستان‌های فیروزکوه و رباط کریم تعطیل (در صورت تداوم شاخص آلودگی برای روز چهارشنبه سوم دی ماه تمدید می‌شود) و کلاس درس مدارس ابتدایی به صورت مجازی برگزار خواهد شد. 

وی از ممنوعیت فعالیت‌های ورزشی مدارس در فضای باز نیز خبر داد و بیان کرد: مادران دارای فرزند پیش دبستانی و مهدکودک با نظر مدیران می‌توانند از دورکاری استفاده کنند. 

میرجعفریان اظهار کرد: تردد کامیون‌ها همچنان در سطح شهر به صورت شبانه روز به جز مواردی که حمل مواد فاسدشدنی و سوخت را دارند ممنوع است. 

وی گفت: اکیدا توصیه می‌شود از روشن ماندن اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها در پایانه‌ها و توقف گاه‌های شرکت واحد جلوگیری شود و پلیس راهور از تردد خودرو‌های دودزا و دارای آلایندگی قابل رؤیت ممانعت کند و همچنین اجرای برنامه‌ها و اقدامات مدیریت ترافیک و به‌روزرسانی و نصب دوربین‌های هوشمند با جدیت دنبال شود. 

معاون استاندار تهران در ادامه از اجرای طرح زوج و فرد در پایتخت به مدت ۴۸ ساعت یعنی روز سه شنبه دوم و چهارشنبه سوم دی ماه خبر داد و عنوان کرد: این طرح از ۶:۳۰ صبح تا ساعت ۲۰:۳۰ دقیقه از درب منازل در تهران اجرامی‌گردد، لازم به ذکر است که (برای اجرای این طرح پلاک‌های عمومی، اتوبوس و مینی بوس‌های درون شهری و سرویس‌های مدارس ثبت در سامانه از طرح مستثنی هستند).

میرجعفریان افزود: اطلاع‌رسانی گسترده درباره توصیه‌های بهداشتی، پرهیز از اقدامات تشدیدکننده آلودگی هوا، کاهش سفر‌های غیرضروری و استفاده کمتر از خودرو‌های شخصی انجام و جلوگیری از پسماندسوزی و سوزاندن شاخ‌وبرگ درختان در تمام مناطق شهری، بخشداری‌ها و حریم شهر‌ها صورت گیرد، همچنین، دانشگاه‌های علوم پزشکی استان اقدامات لازم درباره خودمراقبتی و توصیه‌های بهداشتی را انجام دهند و نظارت برواحد‌های آلاینده و نوع سوخت نیروگاه‌ها و صنایع تشدید شود و تمامی فعالیت‌های عمرانی شامل تخریب و آواربرداری در سطح استان ممنوع است. 

وی همچنین افزود: بنا برمصوبات، طی ۴۸ ساعت آینده صدور مجوز‌های روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری تهران ممنوع می‌شود و فعالیت معادن شن و ماسه و شرکت‌های سیمان تهران و سیمان شمال (به جز کوره‌های فاقدآلایندگی) متوقف خواهد بود. 

منبع: استانداری تهران

برچسب ها: کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، تعطیلی مدارس
این کرونا خوب به شما اموزش مثلا مجازی رو یاد داد... چند سال دیگه که ا این دانش آموزا وارد بازار کار شدن میفهمید چیکار کردین با این کشور
