باشگاه خبرنگاران جوان - در حوزه تفسیر قرآن، روایات گسترده‌ای از امام باقر (ع) به یادگار مانده است؛ گنجینه‌ای که بزرگان تفسیری شیعه مانند علی بن ابراهیم قمی و فیض کاشانی از آن بهره برده‌اند. این روایات، قرآن را از متن مقدس به راهنمای زندگی تبدیل می‌کند.

در تاریخ اسلام، گاهی یک انسان نه‌فقط شاهد یک واقعه، بلکه حافظ معنا و مفسر آینده آن می‌شود. امام محمدباقر (ع) از همین جنس چهره‌هاست؛ کودکی که در کربلا رنج اسارت را دید، اما در بزرگسالی مدرسه‌ای بنا نهاد که عقل، دل و زندگی مسلمانان را برای همیشه متحول کرد. بازخوانی سیره علمی و معنوی امام باقر(ع)، تنها ورق زدن یک فصل از تاریخ نیست؛ بلکه بازگشت به ریشه‌های «سبک زندگی دینی» است.

امام محمدباقر (ع) در اولین روزهای ماه رجب، در مدینه متولد شد. شهری که قرار بود بعدها با نام او، بار دیگر به مرکز تپنده علم و معرفت تبدیل شود. تاریخ، سال تولد ایشان را 57 هجری قمری ثبت کرده و شهادت آن حضرت را در سال 114 قمری دانسته است؛ هرچند درباره ماه شهادت، اختلاف‌هایی وجود دارد، اما اصل مظلومیت این پایان، محل تردید نیست.

امامت امام باقر(ع) پس از شهادت پدر بزرگوارشان، امام زین‌العابدین (ع)، آغاز شد. از سال 95 قمری تا لحظه شهادت، پانزده سال رهبری معنوی امت بر عهده ایشان بود؛ پانزده سالی که شاید در ظاهر آرام‌تر از دوره‌های پیشین به نظر برسد، اما در باطن، یکی از پرثمرترین مقاطع تاریخ تشیع است. در این سال‌ها امام باقر(ع) با دانش قیام کرد؛ دانشی که ریشه در وحی داشت و شاخه‌هایش تمام عرصه‌های زندگی انسان را دربرمی‌گرفت.

امام در زمانی زندگی می‌کرد که جامعه اسلامی زخمی، سرگردان و تشنه حقیقت بود. مردم هنوز داغ عاشورا را در دل داشتند و در جست‌وجوی پاسخی برای این پرسش بودند که چگونه می‌توان هم دیندار بود و هم آگاه. پاسخ، آرام‌آرام در مدرسه امام باقر(ع) شکل گرفت.

کودکی در کربلا، امامت در تاریخ

یکی از کمتر گفته‌شده‌ترین ابعاد زندگی امام محمدباقر (ع) ، حضور ایشان در واقعه کربلاست. کودکی پنج یا شش ساله که در کنار عمه‌اش حضرت زینب(س) و پدرش امام سجاد(ع)، رنج اسارت را تا شام تجربه کرد و شاهد عینی بزرگ‌ترین تراژدی تاریخ اسلام بود.

در نگاه شیعه، علم امام وابسته به سن و سال نیست. امام، حامل نوری است که خداوند درباره اهل‌بیت(ع) فرمود: «إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِیُذْهِبَ عَنكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَیُطَهِّرَكُمْ تَطْهِیرًا» این پاکی، زمینه همان آگاهی عمیقی است که امام باقر(ع) حتی در کودکی از حقیقت عاشورا برخوردار بود.

روایاتی که از زبان امام باقر(ع) درباره مصائب کربلا به ما رسیده، روایت یک ناظر معمولی نیست؛ بلکه گزارش انسانی است که هم درد را دیده و هم مأمور حفظ پیام آن بوده است. شاید اگر این حلقه واسط تاریخی وجود نداشت، بسیاری از لایه‌های معنوی عاشورا به دست ما نمی‌رسید.

فرهنگ عاشورا، آن طور که امروز می‌شناسیم، تا حد زیادی مرهون نگاه امام باقر(ع) است. از جایگاه زیارت امام حسین(ع) گرفته تا عمق معنای عزاداری، همه از مدرسه‌ای نشئت می‌گیرد که او بنیان گذاشت.

فرصتی تاریخی برای یک انقلاب علمی

دوران امامت امام محمد باقر(ع) مقطع ضعف سیاسی بنی‌امیه بود. حکومت، گرفتار بحران‌های داخلی، تغییر پیاپی خلفا و آغاز چالش‌های عباسیان شده بود. این تزلزل، هرچند برای جامعه دردآور بود، اما روزنه‌ای برای حرکت علمی اهل‌بیت(ع) باز کرد.

حکومت‌ها آن‌قدر درگیر حفظ قدرت بودند که نتوانستند فعالیت‌های علمی امام را به‌طور کامل مهار کنند. امام باقر(ع) از همین فضای محدود اما مؤثر، نهایت استفاده را برد و در مدینه، مدرسه‌ای بنیان نهاد که بعدها به شالوده تمدن علمی شیعه تبدیل شد.

این مدرسه صرفاً حلقه درس نبود؛ بلکه کارگاهی برای تربیت انسان‌های آگاه، متعهد و مسئولیت‌پذیر بود. امام، شاگردانی پرورش داد که هرکدام ستون‌های دانش اسلامی شدند و نامشان تا امروز در منابع فقهی و کلامی می‌درخشد. در این مدرسه، عقل و وحی در کنار هم قرار گرفتند؛ نه عقلِ بریده از دین و نه دینداریِ بی‌فهم. شاید همین توازن است که سبک زندگی برخاسته از مکتب امام باقر(ع) را تا امروز زنده نگه داشته است.

باقرالعلوم؛ شکافنده مرزهای دانش

لقب «باقرالعلوم» به معنای شکافنده دانش است؛ عنوانی که گزارشی دقیق از نقش تاریخی امام باقر(ع) است. ایشان فرصتی به دست آورد تا علوم قرآنی، فقهی، کلامی، اخلاقی و معنوی را به‌صورت نظام‌مند برای جامعه تبیین کند.

در حوزه تفسیر قرآن، روایات گسترده‌ای از امام باقر(ع) به یادگار مانده است؛ گنجینه‌ای که بزرگان تفسیری شیعه مانند علی بن ابراهیم قمی و فیض کاشانی از آن بهره برده‌اند. این روایات، قرآن را از متن مقدس به راهنمای زندگی تبدیل می‌کند.

در فقه، از طهارت تا معاملات، از عبادات تا حقوق اجتماعی، آموزه‌های امام باقر(ع) پایه‌های فقه جعفری را شکل داده است. در اخلاق، سخنان ایشان درباره نیت، عمل، عبادت و سلوک معنوی، همچنان نسخه شفابخش روح انسان معاصر است. پیامبر اکرم(ص) فرمودند: «إِنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الأَخْلَاقِ» و امام محمد باقر(ع) یکی از روشن‌ترین جلوه‌های تحقق این رسالت بود.

ثمره این نهضت علمی، در مدرسه چهار هزار نفری امام صادق(ع) به اوج رسید؛ مدرسه‌ای که بدون سنگ‌بنای پدر، هرگز شکل نمی‌گرفت.

دانشی که مرز مذهب نمی‌شناسد

یکی از ویژگی‌های درخشان مکتب امام محمد باقر(ع) گشودگی آن به روی همه حقیقت‌جویان است. در میان شاگردان ایشان، چهره‌هایی از اهل سنت نیز دیده می‌شوند؛ عالمانی که جذب صدق، عمق و خلوص این دانش شده بودند.

بسیاری از منابع معتبر اهل سنت، روایاتی از امام باقر(ع) نقل کرده‌اند. این واقعیت نشان می‌دهد که علم وقتی الهی و صادقانه باشد، دیوارهای تعصب را فرو می‌ریزد. ابن حجر، عالم برجسته اهل سنت، درباره امام باقر(ع) اعتراف می‌کند که گنجینه‌های علمی او تنها بر دل‌های پاک آشکار می‌شود.

این اجماع نانوشته میان عالمان مسلمان، پیامی روشن برای امروز ما دارد: اگر سبک زندگی دینی، بر پایه عقل، اخلاق و معنویت بنا شود، می‌تواند دل‌ها را به هم نزدیک کند؛ همان چیزی که جامعه معاصر بیش از هر زمان دیگر به آن نیازمند است.

امام محمدباقر (ع) الگویی زنده برای زیستن آگاهانه است؛ زیستنی که از کربلا آغاز شد، در مدینه به بار نشست و هنوز هم راه را به ما نشان می‌دهد.

منبع: تسنیم