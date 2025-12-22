باشگاه خبرنگاران جوان _ زهرا کمانی بافندگان فرش با وجود جذب ۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات مشاغل خانگی در سال گذشته، همچنان با چالش‌های جدی در مسیر تولید و صادرات مواجهند که بهبود این روند نیازمند هماهنگی بین دستگاهی و تقویت ساختارهای حمایتی است.

وی با اشاره از ظرفیت‌های داخلی به خصوص در استان‌های کاشان (در حوزه ابریشم) و اصفهان (در زمینه پشم و رنگرزی)، اظهار داشت: تمام پروسه تولید توسط بافندگان ما انجام می‌شود که بالغ بر ۹۸ درصد آن‌ها را بانوان تشکیل می‌دهند و با عرق جبین در کارخانجات و کارگاه‌های خانگی مشغول به کار هستند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران تاکید کرد که فرش ایران در سطح جهانی ثبت شده و این امر مسئولیت ما را سنگین‌تر می‌کند.

کمانی با انتقاد از ضعف اداری در برخی استان‌ها اظهار داشت: ما در جذب منابع در سطح استان‌ها ضعف اداری داریم و تولیدکننده‌ای که تمام توان خود را برای تولید گذاشته است، زمانی که وارد فرآیند اداری می‌شود، چهار ماه یا حتی بیشتر باید برای نخستین نامه یا مراحل اولیه صبر کند.

وی همچنین گفت: پرونده‌ای که ۶ ماه تا یک سال پیگیری شده و توجیه اقتصادی دارد، وارد بانک می‌شود، اما مورد تأیید قرار نمی‌گیرد و توجیه اقتصادی کارشناسی شده توسط فردی که ناآگاه است رد می‌شود، بدون اینکه به زوایای مختلف تولید توجه شود.

کمانی با اشاره به اینکه نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتر و تزریق منابع وجود دارد گفت: این مرکز به دنبال جذب اعتبار بیش از ۱۹ هزار میلیارد ریالی برای تبدیل فعالیت فرش به یک فعالیت ملی است.

رئیس مرکز ملی فرش به ضرورت موضوع استاندارد در ۲۵ استان دارای فعالیت قالیبافی اشاره کرد و خواستار اهتمام بیشتر در این خصوص شد.

وی مدیریت در حوزه نمایشگاه‌ها را یک چالش جدی دانست و گفت: یکی از دلایل موفق نشدن در عرصه بین‌المللی نداشتن مدیر خوب در بخش نمایشگاه‌ها است.

کمانی خواستار هماهنگی و هم‌دلی بیشتر بین نهادها و دستگاه‌های اجرایی شد تا مسیر برای تولیدکنندگان، بافندگان و فعالان این حوزه هموار و توانایی‌های عظیم بالقوه این صنعت ملی بالفعل شود.

گفتنی است؛ در این نشست فعالان این عرصه با اشاره به ضعف در حوزه صادرات، بر تحقیقات صادراتی و توسعه بازارهای هدف، ضرورت تقویت بازاریابی بین‌المللی و حمایت از نوآوری و تولیدات ترکیبی تأکید کردند.

همچنین ایجاد موزه فرش، هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و حذف موازی‌کاری‌ها و بررسی موضوع تعهد ارزی صادرات فرش از دیگر محورهای مهم این نشست بود.

به گزارش ایرنا بر اساس آمار ارائه شده، میزان صادرات فرش ماشینی استان اصفهان ۸۷ میلیون دلار اعلام شد که حاکی از رشد ارزشی ۷۵ درصدی است. همچنین صادرات فرش دستباف استان در هشت ماهه سال جاری به بیش از یک و نیم میلیون دلار رسیده است.

همچنین حدود ۱۵ هزار نفر اشتغال بیمه شده به صورت مستقیم در صنف فرش استان فعالیت دارند.

