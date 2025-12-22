وزیر ورزش و جوانان با رد فضاسازی‌ها درباره ویزای تیم ملی فوتبال، تأکید کرد: هیچ مشکلی در این زمینه وجود ندارد و ایران با تمام ظرفیت در جام جهانی حضور خواهد داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - احمد دنیا‌مالی وزیر ورزش و جوانان با تأکید بر اینکه هیچ مشکلی در خصوص صدور ویزا برای حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی وجود ندارد، گفت: جمهوری اسلامی ایران با همه ظرفیت‌های خود در این رقابت‌ها حضور خواهد داشت و فضاسازی‌های سیاسی در این زمینه بی‌اثر است.

او افزود: ما هیچ مشکلی در حوزه ویزا نداریم و این موضوع را حتی روز گذشته در جلسه دولت نیز گزارش دادم. مردم مطمئن باشند که با تمام توان در جام جهانی شرکت خواهیم کرد.

دنیا‌مالی با اشاره به تعهدات کشور میزبان افزود: آمریکایی‌ها موظف هستند به همه تیم‌ها ویزا بدهند و اجازه برخورد سیاسی در این موضوع به آنها داده نمی‌شود. این موضوع را با اطمینان کامل اعلام می‌کنم.

وزیر ورزش و جوانان با اشاره به مذاکرات انجام‌شده، گفت: در روز‌های اخیر مذاکرات طولانی و مفصلی انجام شد و قول‌های بسیار خوبی گرفته‌ایم. حتی در بحث مدیریت این فرآیند‌ها نیز توافقات مناسبی صورت گرفته و از طرف مقابل خواسته شده که به تعهدات خود پایبند باشد.

دنیا‌مالی درباره دیدار ایران و مصر در سیاتل نیز افزود: تمام تلاش ما این است که این بازی کاملاً در چارچوب ورزش برگزار شود و هیچ نماد غیرورزشی در ورزشگاه وجود نداشته باشد. همچنین در حال رایزنی با فیفا هستیم تا شرایطی فراهم شود که مدیریت شهری به فرهنگ و شرایط کشور‌های مسلمان احترام بگذارد.

او در پایان گفت: همه دستگاه‌ها در حال همکاری با وزارت ورزش و فدراسیون فوتبال هستند تا تیم ملی در بهترین شرایط، بازی‌های تدارکاتی مناسب و اردو‌های آماده‌سازی مطلوبی را پشت سر بگذارد و با آمادگی کامل وارد رقابت‌ها شود.

منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران

برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، جام جهانی
خبرهای مرتبط
گزارشی از انتخابات هیات فوتبال مازندران + فیلم
تاج:
پرونده اتهامات باشگاه مس رفسنجان دوباره در دستگاه قضا درحال رسیدگی است
تاج: نرفتن به آمریکا فقط تصمیم ما نیست
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
پلیس راه مازندران از راز یک تصادف ساختگی در جاده هراز پرده برداشت
بارش برف و باران در ارتفاعات مازندران از چهارشنبه
بازدید وزیر ورزش و جوانان از سالن ورزشی ۵ هزار نفری جویبار + فیلم
هشدار انتقال خون مازندران؛ نیاز فوری به همه گروه‌های خونی
هیچ مشکلی برای صدور ویزای تیم ملی در جام جهانی وجود ندارد
شناسایی و توقف عملیات ۴۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر مازندران
تشکیل کمیته فنی بذر برنج مازندران برای تقویت صنعت بذر استان
آخرین اخبار
هیچ مشکلی برای صدور ویزای تیم ملی در جام جهانی وجود ندارد
شناسایی و توقف عملیات ۴۱ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در آمل
پلیس راه مازندران از راز یک تصادف ساختگی در جاده هراز پرده برداشت
بازدید وزیر ورزش و جوانان از سالن ورزشی ۵ هزار نفری جویبار + فیلم
آغاز طرح امداد و نجات زمستانه هلال احمر مازندران
بارش برف و باران در ارتفاعات مازندران از چهارشنبه
تشکیل کمیته فنی بذر برنج مازندران برای تقویت صنعت بذر استان
هشدار انتقال خون مازندران؛ نیاز فوری به همه گروه‌های خونی