باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری -رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا، با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اعلام کرد: بر اساس گزارشهای دریافتی از ادارهکل هواشناسی و ادارهکل حفاظت محیطزیست استان، برابر نظر کارشناسی ادارهکل هواشناسی استان البرز و محیط زیست، مدارس مقطع ابتدایی برای روز سهشنبه دوم دی ماه غیرحضوری خواهد بود، همچنین مهدکودک و پیشدبستانیها نیز تعطیل هستند.
علی صفری، رئیس کارگروه اضطرار آلودگی هوا ، با تاکید بر اینکه این مصوبات بر اساس نظرات کارشناسی دستگاههای اجرایی متولی اعم از هواشناسی، محیط زیست و... تصمیم گیری خواهد شد، اظهار کرد: مدارس در مقطع ابتدایی برای روز دوشنبه دوم دی ماه غیرحضوری است. در این میان مقاطع بالاتر اعم از متوسطه اول و دوم مراکز آموزش عالی، دانشگاهها و دستگاههای اجرایی و نهادهای خدماتی دایر هستند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز با بیان اینکه پیشدبستانی و مهدکودکها تعطیل خواهند بود، افزود: مادرانی که دانشآموز مقطع ابتدایی و پیشدبستانی و مهد کودک دارند میتوانند به دورکاری بروند.
صفری از استقرار پایگاههای سیار درمانی خبر داد و افزود: دانشگاه علوم پزشکی و جمعیت هلالاحمر استان مکلف شد پایگاههای سیار اورژانس و هلالاحمر را در نقاط آلوده و پرتردد با هدف کاهش زمان دسترسی شهروندان به خدمات درمانی مستقر کند.
این مقام مسئول استفاده از ماسک استاندارد برای کارکنان میدانی را ضروری خواند و ادامه داد: نیروهای پلیس راهور، کارکنان شهرداری و سایر کارکنانی که فعالیت میدانی دارند، موظف به استفاده از ماسک استاندارد خواهند بود.
صفری در پایان گفت: همه دستگاهها باید با جدیت وظایف تعیینشده را اجرا کنند تا از افزایش دوباره آلودگی جلوگیری شود و سلامت شهروندان به بهترین شکل ممکن حفظ گردد.