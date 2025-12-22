باشگاه خبرنگاران جوان - پلیس آگاهی از دستگیری زنی خبر داد که با معرفی خود بهعنوان فردی بانفوذ در سیستم بانکی، به بهانه پرداخت وام از شهروندان کلاهبرداری کرده بود.
ماجرای این کلاهبرداری به ۹ ماه پیش بازمیگردد؛ زنی که خود را دارای نفوذ در شبکه بانکی معرفی میکرد، با وعده دریافت وام فوری از مردم مبالغی تحت عنوان «حق عضویت»، «پیشپرداخت» و «کارمزد» دریافت میکرد. وی در مواردی حتی با تهدید قربانیان تلاش داشت مانع افشای اقدامات خود شود.
بر اساس اعلام پلیس، این فرد تاکنون در استانهای قزوین، زنجان، تهران و خوزستان به بیش از ۱۵۰ فقره کلاهبرداری دست زده و در مجموع بیش از ۵۰ میلیارد ریال از شهروندان اخاذی کرده است.
پلیس آگاهی در توصیهای به شهروندان اعلام کرد: برای دریافت وام تنها به بانکهای عامل مراجعه کنید و از اعتماد به افراد یا شرکتهای واسطه خودداری نمایید. همچنین کسانی که با این شیوه مورد کلاهبرداری قرار گرفتهاند میتوانند به پلیس آگاهی استان مراجعه کنند.
منبع: پلیس قزوین