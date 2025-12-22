فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و توقیف گسترده اموال منقول و غیرمنقول یک باند بزرگ قاچاق موادمخدر خبر داد و ارزش کل این اموال را ۹۲۵ میلیارد تومان اعلام کرد.

شگاه خبرنگاران جوان، سردار علی‌اکبر جاویدان با تشریح جزئیات این عملیات اظهار کرد: سال گذشته مأموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان هرمزگان موفق به کشف یک محموله ۳۱۶ کیلوگرمی شیشه و دستگیری هشت نفر از سرشبکه‌ها و اعضای فعال این باند سازمان‌یافته شدند.

وی افزود: پس از کشف این محموله، تیم‌های تخصصی پلیس با هدف ضربه زدن به بنیان‌های مالی قاچاقچیان و شناسایی درآمدهای نامشروع حاصل از فروش موادمخدر، اقدامات اطلاعاتی گسترده‌ای انجام دادند که منجر به توقیف تعداد زیادی از حساب‌ها، املاک و خودروهای مرتبط با این باند شد.

سردار جاویدان تصریح کرد: در این عملیات، ۶۴۳ حساب بانکی، ۲۴ باب املاک و مستغلات (۱۲ باب در بوشهر، ۱۱ باب در تهران، یک باب در گیلان)، یک شرکت ثبت‌شده در تهران و **۱۵ دستگاه خودرو** متعلق به اعضای اصلی شبکه قاچاق موادمخدر شناسایی و توقیف شد.

فرمانده انتظامی استان هرمزگان با بیان اینکه مجموع ارزش مالی این اموال و گردش حساب‌ها ۹۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است، گفت: مبارزه با قاچاق موادمخدر تنها به کشف محموله‌ها ختم نمی‌شود، بلکه برخورد با ساختار اقتصادی و مالی این شبکه‌ها، راهبرد اصلی پلیس برای خشکاندن چرخه سود و جرم است.

وی افزود: کلیه اموال شناسایی‌شده با دستور مقام قضائی توقیف و پرونده آن برای رسیدگی قضائی در حال پیگیری است.

سردار جاویدان در پایان با تأکید بر ادامه طرح‌های هوشمند پلیس در مقابله با جرایم سازمان‌یافته و پولشویی ناشی از قاچاق موادمخدر گفت: از مردم فهیم استان می‌خواهیم در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک مرتبط با قاچاق یا پولشویی، از طریق شماره ۱۲۸ پلیس مبارزه با موادمخدر یا تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

منبع :روابط عمومی فرمانده انتظامی هرمزگان