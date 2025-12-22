مسئول بنیاد خیریه آبشارعاطفه‌های گالیکش ، از توزیع میوه ویژه شب یلدا با عنوان “یلدای مهربانی” به مددجویان تحت پوشش این بنیاد  خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سیده معصومه مرتضوی - خانم سپهر آرا گفت: به مناسبت شب یلدا ۴۵۰ کیلو میوه به ارزش  ۳۰ میلیون تومان  با همکاری نیکوکاران و خیرینی  که حامی مددجویان بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌ها  هستند توزیع شد.

 وی خاطرنشان کرد: این بنیاد درطول هر فصل نیز به همت خیرین و کمک‌های مردمی ، مستمری ،بسته های معیشتی ،کمک درمان به بیماران سرطانی و صعب العلاج،جهیزیه،لوازم خانگی ،لوازم التحریر ،پوشاک ،کفش و….به خانواده‌های نیازمند و افرادی که زیرپوشش خدمات حمایتی بنیاد هستند، توزیع می‌کند.

 سپهرآرا ، به تحت پوشش قرار داشتن۱۲۲ خانوار در بنیاد خیریه آبشار عاطفه‌های شعبه گالیکش  اشاره کرد و افزود: خانواده های کم بضاعت دیگری  هم در نوبت بررسی هستند که برای ارائه خدمات به این خانواده ها، نیازمند حمایت خیرین نیک اندیش هستند.

