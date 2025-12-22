باشگاه خبرنگاران جوان - مسعود پزشکیان عصر امروز دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴، در مراسم بدرقه سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان، با تأکید بر جایگاه راهبردی قفقاز در معادلات جهان امروز، این منطقه را یکی از محور‌های مهم اتصال آسیا و اروپا و بستری انسانی، تاریخی و اقتصادی برای پیوند اقتصاد‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای دانست و بر ضرورت ارتقای همگرایی با کشور‌های این منطقه از جمله گرجستان تاکید کرد.

رئیس‌جمهور با اشاره به پیشینه عمیق روابط تاریخی و فرهنگی ایران و گرجستان، این پیوند‌ها را بخشی از حافظه جمعی ملت‌ها و سرمایه‌ای ارزشمند برای گسترش همکاری‌های پایدار ارزیابی کرد.

دکتر پزشکیان در ادامه عدالت، کرامت انسانی، احترام به حاکمیت ملی و تمامیت ارضی کشور‌ها را به‌عنوان اصول بنیادین سیاست جمهوری اسلامی ایران و مبانی رویکرد دیپلماسی کشورمان در قفقاز مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: منطقه قفقاز همچنین بستری مناسب برای شکل‌گیری اقتصاد مکمل منطقه‌ای مبتنی بر هم‌افزایی ظرفیت‌های ترانزیتی، تولیدی، کشاورزی، انرژی و فناوری با هدف تأمین منافع متوازن برای همه طرف‌هاست که باید به عنوان اولویت در این مأموریت مورد توجه قرار گیرد.

رئیس‌جمهور با تاکید بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای مشارکت سازنده و آینده‌نگر در مسیر شکل‌گیری قفقاز با ثبات، تقویت گفت‌و‌گو‌های دوجانبه و چندجانبه و تعاملات سازنده فرامنطقه‌ای را زمینه‌ساز رشد پایدار، صلح و ثبات جمعی دانست.

دکتر پزشکیان همچنین به ظرفیت کریدور‌های ارتباطی منطقه‌ای اشاره و بر ضرورت همکاری‌های مشترک در این حوزه و بهره‌برداری غیرانحصاری از این مسیر‌های مواصلاتی در خدمت امنیت انسانی، رفاه اجتماعی و آرامش ملت‌های منطقه تأکید کرد.

در این مراسم، سید علی موجانی سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در گرجستان نیز ضمن تشریح اهداف، برنامه‌ها و اولویت‌های کاری خود در این مأموریت، با مرور پیشینه روابط دو ملت و همچنین یادآوری پیشگامی تاریخی ایران در شناسایی استقلال کشور‌های قفقاز، ابراز داشت که با استفاده از همه توان خود در راستای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران در منطقه قفقاز و گسترش مناسبات دوستانه با کشور محل مأموریت تلاش خواهد کرد.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دولت