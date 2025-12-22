باشگاه خبرنگاران جوان - حسین خوش اقبال معاون استاندار و فرماندار تهران، در نشست هفتگی کنترل پروژه و پیگیری پیشرفت طرح اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا که با حضور کریمی معاون سیاسی اجتماعی، بشیری معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری، نمایندگان شهرداری تهران، شرکت مخابرات، آموزش و پرورش، مرکز رسیدگی به امور مساجد و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط برگزار شد، اظهار داشت: از همه عزیزانی که تاکنون برای پیشبرد این پروژه زحمت کشیده‌اند تشکر می‌کنم و امیدوارم با همراهی و هم‌افزایی، روند اجرا به‌گونه‌ای مدیریت شود که هیچ عقب‌ماندگی در زمان‌بندی پروژه نداشته باشیم.

فرماندار تهران تصریح کرد: در شرایط فعلی، هزینه‌ها، تأمین نیرو و... برای مجموعه‌های اجرایی سخت‌تر شده است، اما این دشواری‌ها نباید موجب توقف یا کندی کار شود؛ چرا که انتخابات آبروی نظام جمهوری اسلامی است و برگزاری مطلوب آن، پیام اقتدار، ثبات و توان مدیریتی کشور را به داخل و خارج مخابره می‌کند.

خوش‌اقبال با تأکید بر نگاه دشمنان به مسئله مشارکت مردم، گفت: دشمنان انقلاب اسلامی همواره به‌دنبال ایجاد نارضایتی و کاهش حضور مردم در صحنه هستند، در حالی که نظام جمهوری اسلامی با تمام ظرفیت و توان خود تلاش می‌کند مردم را در صحنه نگه دارد. یکی از ابزار‌های مهم تحقق این هدف، برگزاری انتخاباتی سالم، سریع، شفاف و مبتنی بر فناوری‌های نوین است.

وی افزود: اجرای فیبر نوری شعب اخذ رأی صرفاً یک پروژه فنی نیست، بلکه یک مأموریت حاکمیتی و ملی است. وزارت کشور به‌عنوان مجری انتخابات، با مصوبات و توافقات قانونی، متعهد به پیگیری حقوق و مطالبات مجموعه‌های اجرایی است و در این مسیر، از حقوق شهرداری و مخابرات دفاع خواهد کرد.

معاون استاندار تهران با بیان اینکه انتخابات صرفاً متعلق به یک دستگاه خاص نیست، خاطرنشان کرد: طبق قانون، همه دستگاه‌ها از جمله شهرداری، مخابرات و سایر نهاد‌ها مکلف به همکاری هستند. ما مجری انتخابات هستیم، اما بازوان اجرایی ما شما عزیزان هستید که در شرایط سخت، کار‌های بزرگ را به سرانجام رسانده‌اید.

خوش‌اقبال با اشاره به حرکت کشور به سمت انتخابات تمام‌الکترونیک گفت: امروز با اجرای این زیرساخت‌ها، بسیاری از فرآیند‌های سنتی حذف شده است؛ شمارش آرا، تجمیع و اعلام نتایج کاملاً سیستمی انجام می‌شود و نقش عامل انسانی به حداقل رسیده است. لازمه این تحول، فراهم بودن زیرساخت ارتباطی پایدار و امن، به‌ویژه فیبر نوری در شعب اخذ رأی است. وی با اشاره به آخرین وضعیت اجرایی پروژه در طی ماه‌های گذشته، تصریح کرد: انتظار داریم عملیات اجرایی با جدیت بیشتری دنبال شود.

خوش‌اقبال در پایان با تأکید بر تعهد فرمانداری در پیگیری مصوبات و توافقات، خاطرنشان کرد: ما متعهد هستیم بر اساس توافقات قانونی، مطالبات و حقوق مجموعه‌های متولی را پیگیری کنیم، اما انتظار جدی ما این است که عملیات اجرایی بدون توقف آغاز و به‌صورت مستمر ادامه یابد تا هیچ خللی در برگزاری انتخابات ایجاد نشود.

فرمانداری تهران